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Her nin bir sebebi var

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Giriş Tarihi: 18.8.2017
Her sivilcenin bir sebebi var
Avustralyalı cilt uzmanı Emma , insan vücudunda çıkan lerinin bazı hastalıkların habercisi olabileceğini belirtti. Hobson, farklı bölgelerde çıkan sivilcelerin hangi organla alakalı olduğu konusunda bilgi verdi. Hobson'a göre, alında çıkan sivilceler mideyle ilgili problemlerden kaynaklanırken çenede çıkan sivilceler, gıda alerjisi ve kalın bağırsakla ilgili problemlere işaret ediyor. Hobson, yanaklarda çıkan sivilcelerin akciğerle ilgili olduğunu söylerken kaş arasında çıkan sivilcelerin ise karaciğer sorunlarına işaret ettiğini belirti. Hobson, kulak ve gözaltların da beliren sivilcelerin ise stres ve uyku eksikliğinden kaynaklandığının altını çizdi. Son olarak boyun bölgesinde çıkan sivilcelere değinen Hobson, bu bölgedeki sivilcelerin tiroit bezinden kaynaklı sivilceler olduğunu ifade etti.
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Her sivilcenin bir sebebi var
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