Kanserli kemik ısıyla temizlendi

Adana'da, kemik kanserine yakalanan üniversite öğrencisinin bacağı, Türk doktorun, uyguladığı yöntemle kesilmekten kurtuldu. Adana Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Kapukaya
, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Yazılımcılığı 2. sınıf öğrencisi Mehmet Aykut'un uyluk kemiğinde 20 santimlik kanserli kesit tespit etti. Bu kemiği uygun biçimde vücuttan alan Prof. Dr. Kapukaya, otoklavize denilen ısı içine atarak kanserli olan hücreleri tamamen öldürme yöntemine başvurdu. Daha sonra kemiği özel bir işlemden geçirip hastaya tekrar nakletti. Hasta operasyondan 2 gün sonra yürümeye başladı. Kesin sonuç elde etmek için 2 yıl hastayı takip edeceklerini belirten Prof. Dr. Ahmet Kapukaya, "Operasyon başarılı geçti ancak tıp literatürüne girmesi için daha fazla hastaya uygulamamız gerekiyor. Bu büyük bir operasyon. Sadece kemiğe değil damarları da içine alan bir tümördü. Damarları da değiştirerek hastamızın bacağını kurtardık" dedi.
'DOKTORUMA ÇOK GÜVENDİM'
Üniversiteli Aykut ise teşhis ve tedavi sürecini şöyle anlattı: Bacağım kesilecek diye çok korktum. Ahmet hocam 'bana güven' dedi. Ben de hocama güvendim. Şu an çok iyiyim. 6 gün önce ameliyat oldum şimdi ise rahatlıkla yürüyebiliyorum. Böyle bir ameliyat için yüz bin lira ödemem gerekiyordu. Tedavi de garanti değildi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kuruş ödemeden sağlığıma kavuştum" dedi.