Marmara’da 7 üzeri bir deprem olacağı açık

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener
17 Ağustos depreminin 18. yıl dönümünde deprem tehlike ve riski konusunda farkındalık yaratmak için dün basın toplantısı düzenledi. Özener, beklenen deprem için tam tarih verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak "Ancak şu anda bu konuşmayı yaparken deprem olsa sürpriz olmaz" dedi. Özener "Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda. İnsanları korkutmak için değil bilinçlendirmek için söylüyoruz. Marmara
'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir. Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" diye konuştu. Yapılacak tek şeyin depremin zararlarını azaltmaya yönelik hızlı adımlar atmak olduğunu söyleyen Özener "Bu deprem ne kadar gecikirse hükümetin adımları da, ne kadar hızlı atılırsa, bu da 5 yüz bin konutun dönüşümü demek, çok ciddi bir rakam demek. Bunu çok hızlı önümüzdeki yıllar için enerji göstererek yaparsak, Marmara depremi de gecikirse, zararlarını en az kayıpla atlatacağımız açık" diye konuştu.