Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da sı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19.8.2017 10:57
Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

’da, idaresindeki motosikletle emniyet şeridinde duran minibüse çarpan polisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Edir yönüne seyreden polisi Burak Kaya'nın kullandığı motosiklet, Köprüsü yakınlarında emniyet şeridinde duran 39 BD 238 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek ağır yaralanan Kaya, ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

nedeniyle trafik bir süre aksadı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz