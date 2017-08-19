Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Edirne yönüne seyreden trafik polisi Burak Kaya'nın kullandığı motosiklet, Kartal Köprüsü yakınlarında emniyet şeridinde duran 39 BD 238 plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.