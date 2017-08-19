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'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 19.8.2017 07:34
Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Coşkun yönetimindeki 34 DY 322 plakalı otomobil, -Termal karayolu Ortaburun Köyü Kavşağı'nda 'ın kullandığı 34 BA 456 plakalı otomobille çarpıştı.

, 'un yanı sıra diğer araçta bulunan sürücü Burhan Apaydın ile Kübra ve Mustafa Ali Arslanoğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı.

da yaralanan Çağrı Coşkun'un, sosyal medyadaki popülerliğiyle tanınan Taha Özer'in menajeri olduğu belirtildi.

Olayı öğrenince kaldığı otelden hastaneye gelen Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, konser vermek amacıyla Çınarcık'ta bulunduklarını söyledi.

Kaza nedeniyle konseri iptal ettiklerini belirten Özer, "Hastanede sağlık kontrolleri yapıldı. Şu anda bir sorunu yok, Allah'a şükürler olsun. Son tetkikleri bekliyoruz. Allah korudu diyorum. Çok üzücü ve kötü bir olaydı." diye konuştu.

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Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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