Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 21 yaralı!

Alınan bilgiye göre, Bolu-Ankara il sınırından Ankara yönüne seyreden Candan Kalata yönetimindeki 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü, önünde giden Ercan Karataş idaresindeki 50 DN 193 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otobüs yolcularından Onur Canyılmaz olay yerinde hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste sıkışan sürücü Kalata, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken, yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.