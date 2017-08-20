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İstanbul'da yaşanan son

Giriş Tarihi: 20.8.2017 00:59 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 01:05
İstanbul'da yaşanan son deprem
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İstanbul'da yaşanan son deprem
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