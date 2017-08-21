Kıskanç sevgili dehşet saçtı

Kütahya'da Sevgi Çetinkaya
(21), sevgilisi İrfan Kansu'dan (22) ayrılıp, Kubilay Yeşilmeşe (21) ile arkadaşlık yapmaya başladı. Bu durumu gururuna yediremeyen Kansu, intikam almaya karar verdi. İki sevgili önceki akşam arkadaşları Koray Altun ve Ebru Şahin
ile birlikte gezmeye çıktı. Eski sevgilisiyle tartışmaya başlayan İrfan Kansu, Sevgi Çetinkaya'yı sekiz yerinden bıçakladı. Kansu, araya giren Kubilay Yeşilmeşe ile Koray Altun ve Ebru Şahin'i de çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan
yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis kaçan saldırganı arıyor.