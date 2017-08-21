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'den İstanbul'a yeni uyarı

Giriş Tarihi: 21.8.2017 12:16 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 12:20
Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı

'den İstanbul'a uyarı: Yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü ların, gün boyu etkili olarak kuvvetli olması beklenmektedir

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Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı
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