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Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı
Meteoroloji
'den İstanbul'a yeni uyarı
Giriş Tarihi: 21.8.2017
12:16
Güncelleme Tarihi: 21.8.2017
12:20
Meteoroloji
'den İstanbul'a uyarı: Yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağış
ların, gün boyu etkili olarak kuvvetli olması beklenmektedir
BUGÜN NELER OLDU
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