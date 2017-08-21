Servis araçları hakkında flaş karar! Yasak geliyor

İzmir'in çiğli ilçesinde, 3 yaşındaki kreş öğrencisi Alperen Sakin'in trajik ölümündeki ihmaller zinciri nedeniyle hükümet yeni koruyucu yaptırımlar için harekete geçti. Küçük Alperen'in servis aracında unutulması ve aracın camlarının ilanla kaplı olması nedeniyle dışarıdan görünmemesi, servis araçlarındaki kaplamaları gündeme getirdi.



Olay sonrası ilk müdahalenin hemen yapılamaması da ilk yardım eğitiminin ne kadar yeterli olduğuna dair tartışma yarattı. Bu iki konuyu gündemine alan hükümet, 12-13-Eylül'de Ankara'da düzenlenecek olan 'Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'nda masaya yatıracak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek çalıştaya, İçişleri, Çalışma, Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile sivil toplum kuruluşları katılacak.

Çalıştayda alınan kararların ardından mevzuatta yapılacak düzenlemeyle okul servis araçlarının camlarının şeffaf olması zorunlu hale getirilecek. Yolcu taşıyan herkesin ilkyardım eğitimi alması zorunlu kılınacak.



Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, olayın ardından raporları incelediklerini belirterek, "Alperen Sakin servis aracında uyumuş ve muhtemelen küçük olduğu için fark edilmemiş. Uyanıp ağlamış ancak sesini duyuramamış. Camlar şeffaf olsaydı onu birileri görebilirdi" dedi.

CAMLAR ŞEFFAF OLMALI



Yıldırım, yasal mevzuatla ilan kaplamasının önüne geçilebileceğini belirtti. Olay sonrası ilkyardım hizmetinin de yapılamadığına dikkat çeken Yıldırım, "Biz yolcu taşıyan herkesin ilkyardım eğitimi alması gerektiği yönünde bir çalışma hazırlıyorduk. Maalesef bu acı olay bunun zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Çalıştayın ana temasını Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile karayolu yolcu taşımacılığının iyileştirilmesi olarak özetleyen Yıldırım, "Hükümet trafik kazalarının ve bunlardan kaynaklanan ölümlerin 2020 sonuna kadar yüzde 20 azaltılmasını hedefliyor" ifadelerini kullandı.

KAÇAK ÇALIŞANA PLAKA KISKACI



Türkiye'de 80 bin civarında servis aracı bulunuyor. Bunun 35 binini okul servisleri oluşturuyor. Okul servislerinin 17 bini İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'daki korsan servis sayısının 2 bin 500 civarında olduğu, Türkiye genelinde ise bunun 5 bini bulduğu öngörülüyor.

Korsanlarla birlikte toplam okul servis sayısı 40 bini buluyor. Korsan servis araçlarının önüne geçilebilmesi için İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği ile plaka uygulaması başlatılıyor.



Buna göre İstanbul'daki servis araçlarının tamamına LAA 001'den başlayarak LZZ 999'a kadar plakalar verilecek. Böylece servisler daha kolay denetlenebilecek. İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, uygulamanın eylülde hayata geçirileceğini söyledi.

Uygulamanın sadece İstanbul'u kapsadığını belirten Öztürk, "İstanbul'da servis sayısı çok yüksek olduğu için sınırlama yapılamıyordu. Bu durumu plaka ile formüle edeceğiz. Diğer illerde zaten kısıtlama var" şeklinde konuştu.