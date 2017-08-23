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'de feci ! 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 23.8.2017 12:30
Rize'de feci kaza! 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu 14 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

'de meydana gelen trafik sında 2 çocuk hayatını kaybetti, ehliyetsiz sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K. (16) idaresindeki 53 DL 507 plakalı otomobil, merkeze bağlı Pazarköy mevkisinde dereye devrildi.

Kazada, Özkan K. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü E.K. ile Buğrahan K. (14), Ceyhun K. (16) ve Yunus K. (13) Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Buğrahan K, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşı küçük sürücünün, otomobili babasından izinsiz aldığı ve akrabalarıyla gezmeye çıktığı iddia edildi.

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Rize'de feci kaza! 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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