Savaşın ‘sınırında’ bayram telaşı

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye
liler, bayram nedeniyle, Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında huzur ve güvenliğin sağlandığı, Gaziantep ve Kilis
'e komşu olan bölgelerde yaşayan akrabalarını ve kaybettikleri ailelerinin mezarlarını ziyaret etmek için ülkelerine gitmeye başladı. 18 Ağustos'tan bu yana Suriye'ye geçenlerin sayısı 18 bini buldu. Yanlarında özel eşyalarının yanı sıra hediyelik aldıkları ufak tefek eşyaları da götürebilen Suriyeliler için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı
'nda seyyar tuvaletler, geçişler sırasında sıcaktan olumsuz etkilenebilecek yaşlı ve çocuklar için de çadırlar kuruldu. Susayanlara şişelerle su dağıtılırken, yaşlılara ve ağır valizi olanlara da askerler yardım ediyor. Yaşlılara, karşı tarafa geçene kadar refakat eden Mehmetçik, çocuklarla da özel olarak ilgileniyor. Suriyelilerin tepkileri ise şöyle:
Hazal Belkeş:
Savaşta kız kardeşimi ve eşimi kaybettim. Hem onların mezarlarını ziyaret edeceğim hem de 6 yıldır görmediğim akrabalarımı göreceğim. Allah kimseyi savaşla imtihan etmesin. Bize bu imkanı sağlayan Türkiye'ye teşekkür ederim.
Fatma Mumadu:
Esad rejimi tarafından yapılan varil bombalı saldırı
da evim yerle bir oldu. Eşimi ve bazı akrabalarımı kaybettim. 3 yıl sonra ilk kez dönüyoruz. Azez'de eşimin ve akrabalarımın mezarlarını ziyaret edeceğim.
İbrahim Cumali Muhammed:
5 yıl önce Türkiye'ye sığındım. Bıraktığımda oğlum 11 yaşında bir çocuktu, şimdi genç olmuştur. Çok heyecanlıyım. Bize bu güzelliği yaptığı için Türk devletine, askerine ve polisine müteşekkiriz.
GİDİP DE DÖNMEYEN VAR
İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda yaşanan yoğunluk ve izdihamın bir daha yaşanmaması için randevulu sisteme geçti. Bu çerçevede Kilis Valiliği, Öncüpınar Kara Hudut Kapısı'ndan, günlük 3 bin kişinin geçişine izin veriyor. Bayramlaşma amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak. Geçen Ramazan Bayramı'nda Suriye'ye geçen 68 bin kişiden 9 bin 210'u Türkiye'ye dönmemişti.