Türkiye'nin en iyi haber sitesi

feribot iskelesinde bayram yoğunluğu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 13:58 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 14:06
Çanakkale feribot iskelesinde bayram yoğunluğu

'de, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen ciler, feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu akşam mesai bitiminin ardından başlayacak 10 günlük ı i öncesi, Feribot İskelesi'nde yoğunluk başladı. Tatillerini Gökçeada'da geçirmek için yola çıkan tatilcilerin yanı sıra Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitlikleri günübirlik gezmek isteyenler, iskelede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gökçeada ve Tarihi Yarımadaya gitmek isteyen tatilciler, Gestaş Feribot İskelesinden, Eceabat ve Kilitbahir'e geçti.

Öte yandan, bu akşam tatilin başlamasıyla birlikte, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde gitmek için İstanbul ve Trakya'daki kentlerden yollara çıkacakların, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde, Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir- Çanakkale feribot hatlarında yoğunluk yaşanması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale feribot iskelesinde bayram yoğunluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz