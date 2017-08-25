Hollywood yıldızları İstanbul turuna çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken balmumu heykel müzesi Madame Tussauds
İstanbul ilginç bir etkinlik düzenledi: Hollywood yıldızı Bruce Willis
'in heykeline, şehrin tarihi ve turistik mekânlarını tanıtan gezi otobüsü Big Bus'la İstanbul turu yaptırıldı. İstanbul'un kültürel tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik Audrey Hepburn
eşliğinde beş çayı ile devam etti. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
da katıldı. Gezi, Atatürk Kültür Merkezi
önünden başladı, Perşembe Pazarı üzerinden Karaköy, Vodafone Arena
ve Cumhuriyet Caddesi rotasında devam etti ve son olarak Harbiye'de tamamlandı. Etkinlik daha sonra Hilton İstanbul Bosphorus'ta, ünlü oyuncu Audrey Hepburn'un balmumu figürü eşliğinde düzenlenen çay saati ile devam etti. Burada Beyoğlu'nun İstanbul turizmi içindeki yerini katılımcılara anlatan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Bir şehrin hikâyesi aynı zamanda içinde yaşayan insanların da hikâyesidir. Madame Tussauds gibi uluslararası markaların Beyoğlu'nun çekiciliğini artırdığını düşünüyor ve destekliyorum" dedi. İstiklal Caddesi
üzerindeki Grand Pera binasında ziyaretçilerini karşılayan Madame Tussauds İstanbul'da; tarih, kültür-sanat, spor ve eğlence dünyasından 60'a yakın balmumu figürü arasında Mustafa Kemal Atatürk
, Mevlana, Arda Turan
, Angelina Jolie
, Brad Pitt
, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ
, Justin Bieber
, Madonna, Michael Jackson gibi isimler yer alıyor.