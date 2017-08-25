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Hollywood yıldızları İstanbul turuna çıktı!

MUSTAFA AKBAŞ
OKAN FİLİZÇAY MUSTAFA AKBAŞ

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017
Hollywood yıldızları İstanbul turuna çıktı!

İstanbul’un düzenlediği etkinlikte Hollywood yıldızı ’in balmumu heykeli, kentin tarihi ve turistik mekânları gezi otobüsü ile gezdirildi

İstanbul Beyoğlu'nda yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken balmumu heykel müzesi İstanbul ilginç bir etkinlik düzenledi: Hollywood yıldızı 'in heykeline, şehrin tarihi ve turistik mekânlarını tanıtan gezi otobüsü Big Bus'la İstanbul turu yaptırıldı. İstanbul'un kültürel tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik eşliğinde beş çayı ile devam etti. Etkinliğe da katıldı. Gezi, önünden başladı, Perşembe Pazarı üzerinden Karaköy, ve Cumhuriyet Caddesi rotasında devam etti ve son olarak Harbiye'de tamamlandı. Etkinlik daha sonra Hilton İstanbul Bosphorus'ta, ünlü oyuncu Audrey Hepburn'un balmumu figürü eşliğinde düzenlenen çay saati ile devam etti. Burada Beyoğlu'nun İstanbul turizmi içindeki yerini katılımcılara anlatan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Bir şehrin hikâyesi aynı zamanda içinde yaşayan insanların da hikâyesidir. Madame Tussauds gibi uluslararası markaların Beyoğlu'nun çekiciliğini artırdığını düşünüyor ve destekliyorum" dedi. üzerindeki Grand Pera binasında ziyaretçilerini karşılayan Madame Tussauds İstanbul'da; tarih, kültür-sanat, spor ve eğlence dünyasından 60'a yakın balmumu figürü arasında , Mevlana, , , , Beren Saat, , , Madonna, Michael Jackson gibi isimler yer alıyor.
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Hollywood yıldızları İstanbul turuna çıktı!
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