Konya’da etobur örümcek ‘sarıkız’ tedirginliği

Kulu Katır Tepe mevkiinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu yakınlarında bulunan Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun Müdürü Seyit Ahmet Serbest, bu yıl içerisinde 8-10 adet etobur örümceği yakalayarak öldürdüklerini ifade etti. Etobur örümcekten bir tanesini daha canlı yakaladıklarını belirten Serbest, "Nereden geliyor, nasıl ürüyor bilmiyoruz. Ama çalışan ve öğrencilerimiz için tehlike arz ettiğinden dolayı bunu gerekli yerlere bildirdik. İlçe Tarım da bununla ilgili internetteki bilgileri verdiler. Başkada bir şey söylemediler. Ama buna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü ne zaman nereden çıkacağı belli değil. Zehirli olduğu için de hayati bir tehlike arz etmektedir" dedi.

Örümceğin görünümünün de korkunç olduğunu söyleyen Serbest, "Geçen yakaladığımız birkaç misli daha bundan büyüktü. O inanılmaz daha korkunçtu. Bu sanki biraz yavrusu onun. Bölgemizde pek sık görülmüyor ama burada kıraç olduğu için her halde sık rastlıyoruz. Genelde Güneydoğu Bölgesi iklimine uygun bir böcek türüymüş ama yetkililer bu çok zehirli eti çürüten bir zehri olduğunu söylemektedirler ondan dolayı da bizde de bir tedirginlik oluşmuştur. Bu böceğin halk arasındaki adı 'sarıkız'mış, etobur bir böcek olarak bulunup etlerle beslendiği ifade ediliyor. Isırıp yediği etleri de çürüttüğü ifade ediliyor. Isırdığı zaman herhangi bir acı vermemesine rağmen ciddi anlamda hasarlar oluşturuyormuş. Bu konuda da edindiğimiz bilgiler bunlar" diye konuştu.

ETOBUR ÖRÜMCEK ISIRMALARINDA YAPILMASI GEREKENLER!

İlçe Sağlık Grup Başkanı Rıza Sönmez de, ilçede ortaya çıkan etobur örümceği ısırıklarına karşı şu uyarılarda bulundu:

"Örümceğin soktuğu yer sabit tutulmalıdır. Isırılan yere artı biçiminde kesit yapılmalı ve zehir emilerek dışarı atılmalıdır. Fakat bu, ilkyardımı bilen bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kan akışını durdurmak için ısırılan yer, 4-5 santimetre yukarıdan eşarp, kravat vs. ile bağlanmalıdır. Örümcek ısırığı kolda ya da bacakta ise sargı, eklemin üzerinden (yara ile kalp arasında olacak şekilde) yapılmalıdır. Sargı, derinin altındaki kan akışını yavaşlatacak, fakat kol ve bacaktaki kan dolaşımını engellemeyecek sıkılıkta olmalıdır. Turnike yapılan bölge beş dakika sonra açılmalı, kol ve bacak yere doğru sallanmalıdır. Birçok yaralarda olduğu gibi örümcek ısırığının olduğu bölgeye buz tutmak da kan akışını dengelemek için en etkili yöntemdir. Şişliğin ve ağrının da bir miktar dinmesini sağlar. Ağrıyı azaltmanın başka bir yolu da, yaranın üzerine karbonatlı suya batırılmış bir bez koymaktır. Amonyak, içinde manganat iyonu bulunan kimyasal bileşikler olan permanganat ve sirke de yaranın üzerine sürülebilir. Şiddetli ağrıyı azaltmak için başka rahatsızlıklardan dolayı doktor tarafından kullanımı yasaklanmamışsa Aspirin alınabilir. Solunum yavaşlarsa ya da durursa örümcek ısırığına maruz kalmış kişiye yapay solunum yapılmalıdır. Örümceğin türünün tespiti, hastanede yapılacak doğru tedavi için son derece önemlidir. Bu yüzden örümcek ısırılırken görülmüşse görünüşünün tarif edilmesi, hatta mümkünse örümceğin fotoğrafının çekilmesi hayat kurtaracak öneme sahip olabilir."