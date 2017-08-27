İstanbul’da Arap turiste kapkaç şoku

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Şişli Harbiye'ye gelen Arap bir turist, döviz bürosunda bir miktar dolar bozdurdu. Bozdurmasının ardından 3 bin lirayı gömleğinin ön cebine koyan turist, bürodan çıkarak cadde üzerinden Taksim istikametine doğru yürümeye başladı. O esnada yaya olarak turistin yanına yaklaşan 2 kapkaççı, kaşla göz arasında cebindeki 3 bin lirayı alarak Turna Sokak üzerinden Elmadağ Caddesi'ne geçerek kaçmaya başladı.

ÇEVREYİ ABLUKAYA ALDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda kapkaççı şahısların eşkalini belirledi. Bunun üzerine telsiz üzerinden çevredeki ekiplere eşkali belirlenen şüpheliler anons edildi. Anonsu alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile yunus diye tabir edilen motorize polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, Dolapdere Irmak Caddesi ve Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde eşkale uygun bir şahsı fark etti.

ÜST ARAMASINDA 17 POŞET ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Polislerin kendisini kovaladığını fark eden şahıs koşarak kaçmaya başladı. Kısa süre sonra şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 17 poşet esrar maddesi çıktığı ve kimliğinin M.K. (17) olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan torbacı, ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, torbacının ifadesi doğrultusunda kimlikleri ve eşkalleri belirlenen kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.