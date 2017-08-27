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Usta yazar hayatını kaybetti

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.8.2017 22:32 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 01:51
Usta yazar Muzaffer İzgü hayatını kaybetti

Türk edebiyatının ünlü isimlerinden , 84 yaşında nedeniyle yaşama veda etti

Çocuk kitaplarının usta yazarı , 84 yaşında nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ağustos ayının ilk haftasında kaldırılan İzgü, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti.

Muzaffer İzgü'nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi.

Türk edebiyatının ünlü ismi 98'i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 kitabı bulunan İzgü, sağlık durumu dolayısıyla yazmaya ara vermişti.

Adana doğumlu yazar, 3 çocuk babasıydı.

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Usta yazar Muzaffer İzgü hayatını kaybetti
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