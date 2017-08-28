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İkiye bölünen nin ön bölümü battı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 10:12 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 10:17
İkiye bölünen geminin ön bölümü battı

açıklarında dün ikiye bölünen Moğolistan bayraklı 'Leonardo' isimli kargo sinin ön kısmı, kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında battı. Karaya oturan arka kısmında ise bugün yakıt boşaltma çalışması yapılacak. Gemiden şu anda herhangi yakıt sızıntı bulunmuyor.

açıklarında dün meydana gelen sında "Leanordo" isimli kuru yük gemisi saç atması sonucu yardım istemişti. ekipleri tarafından 11 kişilik gemi personeli kurtarılırken, kısa süre sonra gemi ortadan ikiye bölünmüştü. Geminin ön bölümü açıkta kalırken, arka bölümü römorkörlerin yardımıyla Kilyos sahilinde karaya oturtulmuştu.

ÖN BÖLÜMÜ BATTI

Geminin yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan ön bölümü, gün boyu su aldıktan sonra battı. Arka bölümü ise halen kilyos sahilinde karaya oturmuş halde duruyor. Geminin kaptan köşkü ve yakıt deposunun bulunduğu arka bölümde bugün yakıt boşaltma işlemi yapılacağı öğrenildi.

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İkiye bölünen geminin ön bölümü battı
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