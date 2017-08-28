İkiye bölünen geminin ön bölümü battı

Kilyos açıklarında dün meydana gelen gemi kazasında "Leanordo" isimli kuru yük gemisi saç atması sonucu yardım istemişti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 11 kişilik gemi personeli kurtarılırken, kısa süre sonra gemi ortadan ikiye bölünmüştü. Geminin ön bölümü açıkta kalırken, arka bölümü römorkörlerin yardımıyla Kilyos sahilinde karaya oturtulmuştu.

ÖN BÖLÜMÜ BATTI

Geminin yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan ön bölümü, gün boyu su aldıktan sonra battı. Arka bölümü ise halen kilyos sahilinde karaya oturmuş halde duruyor. Geminin kaptan köşkü ve yakıt deposunun bulunduğu arka bölümde bugün yakıt boşaltma işlemi yapılacağı öğrenildi.