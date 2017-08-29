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de kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 11:09
Asansörde mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

İzmit'te, bir apartmanın arızalanan ünde kalan biri çocuk 7 kişiyi itfaiye ekibi kapıyı açarak kurtardı.

Olay, İzmit Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri çocuk 7 kişi e bindi. Asansör zemine bir kat kala arızalanarak durdu. Asansörde kalan 7 kişi seslerini dışarıdakilere duyurmaya çalıştı. Seslerini duyan olmayınca itfaiyeyi arayarak yardım istediler.

KAPI AÇILDIĞINDA MAHSUR KALANLAR BİTKİN BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekibi ayırma makinesi ile sürgülü kapıyı açarak yarım saat içeride mahsur kalan 7 kişiyi dışarıya çıkardı. Asansörde mahsur kalanların sıcaktan bunaldıkları, çocuğun kıyafetlerini çıkardıkları görüldü.

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Asansörde mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
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