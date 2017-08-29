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: İstanbul'un kuzeyinde ve fırtına etkili olmaya başladı

Giriş Tarihi: 29.8.2017 16:26 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 17:15
Son dakika: İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı

... Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde ve fırtına etkili olmaya başladı. Yağış daha sonra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini arttırdı. Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. 3. havalimanında ise dolu yağışı görüldü.

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

Kuvvetili rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın saat 02.00'den itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İBB'den fırtına uyarısı!

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Son dakika: İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı
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