TEM’de feci ölüm

Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi mevkiinde, TEM Otoyolu Çorlu gişelerine yaklaşık 500 metre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyoluna giriş yaparak İstanbul yönüne gitmek isteyen Vedat Kenarlı idaresindeki 59 PR 839 çekici 59 PR 372 dorse plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun solundaki su kanalına devrildi. Kazada tır şoförü Vedat Kenarlı aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri tır sürücüsünün cesedini sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kenarlı'nın cesedi, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili jandarma ve bölge trafik ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.