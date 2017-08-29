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a giden itfaiye erlerine : 5 yaralı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 23:38 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 23:40
Yangına giden itfaiye erlerine saldırı: 5 yaralı!

’da çıkan ı söndürmek için giden itfaiye erleri, yangına geç müdahale ettikleri gerekçesiyle ev sahiplerinin sına uğradı. Saldırıda 4’ü 5 kişi yaralandı.

'da çıkan ı söndürmek için giden itfaiye erleri ya uğradı.

Edinilen bilgileri göre, saat 21.00 sıralarında Direkhane Caddesi Seyitoğlu apartmanının dördüncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri itfaiye ve ambulansa haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra ev sahipleri yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle itfaiye erlerine saldırdı. Saldırıda 4'ü 5 kişi yaralandı.

Yaralı itfaiye erlerinden 1'i kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer yaralılar bölgeye çağrılan ambulanslarla hastanede tedavi altına alındı.

Saldırının ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, olaya müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Yangına giden itfaiye erlerine saldırı: 5 yaralı!
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