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‘Gelin arabası’ süsü verilen araçta uyuşturucu bulundu

Giriş Tarihi: 30.8.2017
‘Gelin arabası’ süsü verilen araçta uyuşturucu bulundu
'nin Pamukkale ilçesinde, "gelin arabası" süsü verilen otomobilde ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün yol denetimi sırasında gelin aracı gibi süslenmiş bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Yapılan kontrollerde otomobilde 2 gram metamfetamin bulundu. Ekipler, sürücü Y.E'yi (28) gözaltına aldı. Otomobilin uyuşturucu sevkıyatında kullanıldığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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‘Gelin arabası’ süsü verilen araçta uyuşturucu bulundu
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