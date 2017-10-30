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8 yaşında çocuk kendini vurdu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.10.2017 20:18 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 20:50
8 yaşında çocuk kendini vurdu

Çorlu'da, 8 yaşındaki bir çocuk, babasının tabancasıyla oynarken kendisini başından vurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi Ürgüplü Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, Ömer Altunkaynak (8), babası Lütfü Altunkaynak'a ait tabancayla oynamaya başladı.

Tabancanın ateş alması sonucu küçük çocuk başından yaralandı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.

Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baba Lütfü ve anne Gönül Altunkaynak ile komşuları, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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8 yaşında çocuk kendini vurdu
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