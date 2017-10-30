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Bebek gibi bakılan "" öldü

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.10.2017 18:23 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 18:38
Bebek gibi bakılan Şanslı öldü

'ın Şarkışla ilçesinde açlıktan ölmek üzereyken hayvanseverler tarafından bulunup kentte özel bir kliniğe getirilen ve "" ismi verilen köpek, yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayvansever Eda Sarıer tarafından geçen hafta Şarkışla'da açlıktan ölmek üzereyken bulunan köpek, 'ta özel bir veteriner kliniğine getirildi.

Ölmek üzereyken bulunan köpek kan nakli ile hayata döndü

Burada tedaviye alınan ve "" ismi verilen köpeğe, klinikte çalışanlar tarafından özenle bakıldı. Getirildiğinde 28 kilogram olan ve bir hafta içerisinde 42 kilograma çıkan Şanslı'nın yaşaması için tüm klinik çalışanları seferber oldu.

Günden güne iyiye giden ve adeta bebek gibi bakılan Şanslı'ya kan nakli de yapıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Bebek gibi bakılan "Şanslı" öldü
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