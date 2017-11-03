Şile'de batan gemiden 3 cansız beden çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde Şile açıklarında kaybolup, Deniz Kuvvetleri tarafından bulunan gemiden 3 cansız beden çıkarıldı.
Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde arama çalışmalarına başladı.
ÇALIŞMALAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyundaki "Bilal Bal" isimli kargo gemisi Şile açıklarında batmıştı. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın ilk ışıklarıyla beraber teknelerle arama çalışmalarına başladı.
Ayrıntılar geliyor...ŞİLE'DE KARGO GEMİSİ BATTI