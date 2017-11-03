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'de batan gemiden 3 cansız beden çıkarıldı

Giriş Tarihi: 3.11.2017 10:52 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 11:02
Şile'de batan gemiden 3 cansız beden çıkarıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinden aldığı demir tozunu Karadeniz Ereğlisi Limanı’na götüren Türk bayraklı Bilal Bal adlı , açıklarında batmıştı... Mürettebatı arama çalışmalarında bu sabah 3 cansız bedene ulaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklarında kaybolup, Deniz Kuvvetleri tarafından bulunan gemiden 3 cansız beden çıkarıldı.

Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde arama çalışmalarına başladı.

ÇALIŞMALAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyundaki "Bilal Bal" isimli Şile açıklarında batmıştı. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın ilk ışıklarıyla beraber teknelerle arama çalışmalarına başladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Şile'de batan gemiden 3 cansız beden çıkarıldı
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