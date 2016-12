Bu yılın son gününde, samimiyetleriyle tanınan üç simayı yılbaşı soframıza konuk ettik. Çağla Şikel, Bengü ve Hakan Akkaya hem yeni yıl planlarını hem de sırlarını bizimle paylaştı. Bizimki huzurlu, boy sohbetli bir arkadaş sofrasıydı. Sizin sofralarınızdan da huzur, barış ve bereket eksik olmasın. Herkese iyi bir yıl diliyoruz...

ÇAĞLA ŞİKEL, BENGÜ VE HAKAN AKKAYA YAZARIMIZ DENİZ AHMET KÖSE'NİN YILBAŞI SOFRASINDA BULUŞTU



2016'nın son gününde samimiyetleriyle tanınan simaları konuk ediyorum. Üçü de alanında hak ettikleri yeri almış, sizlerin beğeni ve takdirini kazanmış isimler...

Peki, içinden yeni yılın enerjisi fışkıran bu renkli kareler çekilirken neler yaptık bilmek istemez misiniz? Haydi o zaman hazırsanız, çekimin tüm detaylarını paylaşayım sizlerle...

Dürüst olayım, daha önce hiç bu kadar enerjisi yüksek bir gün yaşamamıştım.

Birkaç starla aynı anda çalışmanın omuzlarınıza yüklediği sorumluluk, meğer ne ağırmış! Onlar dünya tatlısı da olsa, can ciğer kuzu sarması arkadaşlarınız bile olsa, zormuş vesselam!

Özellikle de benim gibi mükemmeliyetçi ve obsesif bir adam için stresi bol bir gündü. Onların çekim için konforlarını sağlayıp, keyifli vakit geçirme işini alnımızın akıyla hallettik halletmesine ama siz bir de bana sorun, hatta bu harika kareleri çeken fotoğraf sanatçısı Ömer Uzun'u tanıyanlar varsa ona da sorabilirler...

Önce Ömer'le erkenden buluşup Nişantaşı All Happy Days'in de vitrinini süsleyen o müthiş pembe yılbaşı ağacını aldık ve güzelce süsledik. Sonra konuklarımız gelince hep beraber, Nişantaşı Nopa'nın mutfağına girip leziz yemekler hazırladık. Ablam Meltem Beker'in bu çekime özel hazırladığı yılbaşı temalı pastası ve Çağla'yla beraber hazırladıkları profiterol ise gerçekten tam bir sürpriz oldu benim için...

Her şey hazır olunca, masa kurma işini Hakan'a bıraktık. Böylece anladım ki ekipteki tek obsesif ben değilmişim! En az benim kadar titiz olan Hakan, seçimini sadelikten yana kullandı.

Siyah beyaz örtü üzerinde yemeklerimizi servis ettik.

Nihayet sıra hazırladığımız lezzetlerin etrafına oturup, tatlarına bakmaya geldi!

Acıkmış olmanın da etkisi ile keyifli bir masa sohbeti gerçekleştirdik, bu arada pek tabii onlar hakkında merak edilenlerini de kendilerine bir bir sordum. Laf aramızda, minik gıybetler de sıkıştırmadık değil aralara... Biz tüm çekim boyunca çok güldük ve eğlendik.

Çağla Şikel

KESTANE KEBAP YAPAR, TOMBALA OYNARIZ



- Bu yılbaşı için planın nedir?

- Plan yapmadık ama yeni yıl artık bizim için aile yemeği demek. Evde hep beraber güzel bir aile yemeği yenir, tombala oynanır... Klasik yılbaşı vazgeçilmezimizdir.

Bir de kim ne yemek isterse anneme sipariş verir.

- Bu zamana kadar yılbaşında karar alıp gerçekleştirdiğin bir dileğin var mı?

- Ben dilek dilemek için yılbaşını beklemem. Ancak bu sene her gün aynı şeyi diliyorum korkusuz, endişesiz, huzur dolu bir dünya. Barış, barış, barış...

- Bizim çocukluğumuzda yılbaşı küçükler için daha da özeldi. Kuzey ve Uzay yılbaşını nasıl geçiriyor olacaklar?

- Biz de o gün çocuklarımız için özel olsun istiyoruz. Ailece bir arada oluruz.

İstedikleri oyuncaklar alınır.

- Eski yılbaşılarda yaşanan gelenekleri devam ettiriyorsunuz yani...

- Evet, hâlâ devam ederiz. Annemler mutlaka kestane yapar ve tombala oynar.

TV'de yılbaşı eğlencesi seyredilir.

- 2017 yılından beklentilerin nelerdir ve okuyucularımız için yeni yıl mesajını bizimle paylaşır mısın?

- Umut dolu günler diliyorum... 2017 herkese sevdiklerime, aileme, çocuklarıma mutluluk huzur başarı ve sağlık getirsin inşallah!



Ailemde herkes yakışıklı ve güzeldir



- Yaz sonunda Instagram'da annenin evinde fasulye ayıklarken çekilen bir video paylaştın. Yoğun çalıştığını biliyorum. Ama ne sıklıkla mutfağa girdiğini merak ediyorum.

- Mutfağa pek giremiyorum. Bu bir seçim sadece çocuklarımın yemekleriyle ilgileniyorum tatlı falan yapacaksak birlikte yapıyoruz zaten... Ama ne yapabilirsin diye soruyorsan, önüme ne gelse yapabilirim.

Çok büyük ilgim var ama zaman yok!

- Özellikle anne olduktan sonra yemeğe bakışın, mesela alışveriş listen değişti mi?

- Tabii ki daha organik beslenmeye çalışıyoruz ama açıkçası çok büyük bir değişiklik yok. Zaten son derece sağlıklı beslenirdim.

- Mutfak alışverişi yaparken marketten aldığın ürünlerin içeriklerini ve besin tablosunu okur musun?

- Son kullanma tarihini mutlaka okurum

- En çok keyif aldığın yemekler neler?

- Risotto çok seviyorum. Farklı yeşilliklerden oluşan salatalar, makarnalar ve et yemeklerine bayılırım.

- Peki kesinlikle yemem dediğin bir şeyler var mı?

- Yani pek yok ama bezelye ve ciğerden hoşlanmıyorum.

- Ne zaman güzellik sırrın sorulsa genetik diyorsun. Ailen nereli, nasıl yaşamışlar?

- Offf Deniz, biz ablamla solda sıfırız! Bizde bir sülale var, özellikle anne tarafında Gürcülük baskın, hepsi birbirinden yakışıklı ve güzel. İnanılmazlar. Biz bir hiçiz onların yanında inan bana.



Hakan Akkaya

YENİ YILA PARA SAYARAK GİRECEĞİM

- Yemek yapmayı sevdiğini biliyorum... Ne sıklıkta mutfağa girersin?

- Çok sevsem de sanırım ancak üç ayda bir girebiliyorum.

- Fit görünüyorsun, beslenmene dikkat ettiğini düşünüyor musun?

- Kesinlikle dikkat ediyorum. Yaklaşık yedi sekiz yıldır beslenme uzmanına danışarak besleniyorum.

- Yılbaşı sofrasında mutlaka görmek istediğin yemekler var mı?

- Adettendir, mutlaka hindi olur benim yılbaşı yemeğimde, onun dışında hiçbir şeyin önemi yok.

Yeter ki o sofra zevkli kurulmuş olsun.

- Her yılbaşı yaptığın özel ritüellerin var mı? Dilek dilemek, kırmızı bir şey giymek gibi?

- Bir çorap da olsa mutlaka yeni bir şey alırım ve dilek dilerim. Bir de hep para sayarım yeni yıla girerken, daha çok para getirsin yeni yıl diye.



Eşofmanlarımı giyip, ev partisi yapacağım



- Sen yılbaşını nerede geçireceksin ve ne giyeceksin?

- Bu yılbaşı Urla'da olacağım. Eşofmanlarım giyip, arkadaşlarımla yeni yıl yemeği yiyeceğim.

- Bir dost meclisinde New York Fashion Week hazırlıklarında olduğunu duydum. Doğru mu?

- Çok dedikoducusun Deniz (kahkaha atıyor)... Evet doğru, Allah izin verirse şubat ayında Fashion Week'te Hakan Akkaya defilesi de olacak.

- Peki, şarkıcılara sahne kostümleri de yapıyorsun.

Sıradan insanların giyeceği kıyafetlerle o tür kostümler yapmanın arasındaki hissiyat farkı nasıl?

- Ben her zaman sahnede giydiğin kıyafetle sokağa çıkamayacağını, sokakta giydiğin kıyafetle de sahnede olamayacağına inanan bir tasarımcıyım. Özetledim durumu değil mi?

- Şimdi dürüst ol, bir kadın sana gelip özel yapım bir elbise istese fiyat aralığı nedir?

- Fiyatlarımı sana söylemeyeceğim Deniz. Ama olması gerektiği gibi kumaş ve dikiş kalitemin hak ettiği bir fiyat skalam var.

- Kişiye özel tasarım yaparken katı mısın yoksa müşterinin isteklerine kulak veriyor musun? Olmadık bir şey istese ve ikna edemezsen yapıyor musun?

- Kişiye özel tasarım yaparken elbette Hakan Akkaya kuralları da var ama müşterimin istekleri ve o elbiseyi nerede giyeceği benim için çok önemli. Ama asla dikmem dediğim, bugüne kadar dikmediğim ve bugünden sonra diker miyim bilmediğim yegane şey 'çiçekli elbise'.

- Terzi ile moda tasarımcısı arasında fark nedir?

- Terzilik tamamen teknik bir konudur. Moda tasarımcısı da aslında hem çok iyi bir terzidir, aynı zamanda tasarlayandır, o ürüne biçim verendir.



Bengü

1 OCAK'TA MUTLAKA AİLEMİN YANINDA OLURUM

- Yılbaşı geceleri çoğunlukla çalışıyor oluyorsun. Bu nerede sahne alacaksın?

- Bu yıl yine İstanbul'dayım..

- Her yılbaşı sahnedesin ailenle, arkadaşlarınla bir yılbaşı geçirmeyi özlemiyor musun?

- En mutlu olduğum yerde yeni yıla girmek en büyük uğurum ve benim için paha biçilemez...

Ama aileme sarılamamak üzücü oluyor tabii... Ben de genelde 1 Ocak sabahı onların yanına İzmir'e koşuyorum.

- Yılbaşı sofrası gibi bir ziyafet sofrasına oturduğunda rejimi, kuralları unutuyor musun?

- Evet o gece unutuyorum...

Zaten tüm yıl boyunca dikkat ediyorum; o gece o nefis yemekleri yesem ne olur ki?

- Hayır diyemediğin yemekler var mı?

- Deniz mahsullü makarna...

Asla hayır diyemem! Bir de annemin tüm yemeklerine aşığım.

- O kadar zayıfsın ki hiç yemeği unuttuğun oluyor mu?

- Kendimi asla aç bırakmamaya gayret ediyorum... Tüm gün koşuştururken mutlaka yanımda atıştırmalık bir şeyler vardır. Zaten aç kalmaya asla tahammülüm yok...

- Romantik bir sofrada hangisi en önemli? Mumlar, yemekler, karşında oturan adam?

- Karşımda oturan adam!

- Hiç hoşlandığın birini etkilemek için yemek yaptın mı?

- Yapmaz olur muyum? Ama böyle havalı yemekler değil... Direkt ev yemeği yaparım... İzmir ekşili köfte mesela...

- 2017'den beklentin ne?

- Çocukların ölmediği, ülkemde ve tüm dünyada barış ve huzurun başrolde olduğu, ailemle, sevdiklerimle, sevenlerimle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı ve bereketli bir sene diliyorum...

Allah'ım beni mahcup etme

- Eski assolistler ses açtığına inandıkları için elma üzerine Türk kahvesi döküp yerlermiş. Doğru mu yoksa hurafe mi?

- Sese iyi gelen, kendime özel birkaç tarifim var ama Denizciğim inan bunu ilk kez duyuyorum, gerçekten.

- Peki senin formüllerin nedir?

- Öncelikle çok sıcak veya çok soğuk içmemeye özen gösteriyorum...

Onun dışında da çok yoğun performans dönemlerimde ses kısıklığı yaşarsam ki arka arkaya konser verince, uykusuz kalınca ya da soğuk algınlığı yaşadığımda zencefil tozu ve balı karıştırıp macun yapıyorum. Kekik suyu içiyorum.

- Sahneye çıkarken bir uğurun var mı?

- Allah'ım beni mahçup etme der; dua ederim...

- Hiç kıyafet skandalı yaşadın mı sahnede? Açılan, yırtılan bir elbisen oldu mu? Ne yaptın?

- Sahneye gidiş yolunda eteğimin yırtıldığı ya da fermuarın bozulduğu oldu... Ama yanımızda mutlaka yedek kostüm vardır, kriz yaşanmadan atlattık.

HİNDİSİZ OLMAZ

Fırında hindi

Tarif:

1 adet 8 kg'luk hindi

Salamura için;

6 lt soğuk su

600 ml elma sirkesi

450 gr esmer şeker

6 dal taze kekik

6 dal biberiye

3 orta boy portakalın kabuğu

1 adet limonun kabuğu

250 gr tuz

30 gr üç renkli tane biber (yoksa karabiber tane)

5 adet defneyaprağı

6 diş sarımsak

Marine için;

250 ml zeytinyağı

2 dal doğranmış biberiye

4 dal ayıklanmış taze kekik

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı tuz

Bir tutam değirmenden çekilmiş karabiber

1 limon kabuğu rendesi ve 1 limonun suyu

Deri altına sürülecek lezzetlendirilmiş tereyağı:

250 gr tereyağı

1 diş sarımsak ince doğranmış

2 dal ince doğranmış biberiye

2 dal ayıklanmış taze kekik

Tuz ve karabiber

1 limon kabuğu rendesi



PÜF NOKTASI :

Bütün olarak pişireceğimiz hindi, fırına girmeden önce butları birbiri üzerine çapraz gelecek şekilde bağlamak göğüs etinin kurumasını engeller.

Bağlamadan önce hindinin içine mutlaka istediğiniz ve kendi damak tadınıza uyan aromaları yerleştirin.

Nar gibi kızarmış hindi derisi oluşturmak için uzun yıllardır güvenle pişirdiğim en kolay metottan bahsedeceğim size. Hindiyi önce 12 saat salamura suyunda bekletip, 2-3 saat de marine edin. Daha sonra içine istediğiniz aromaları koyun. Deri ile et arasında küçük parça tereyağları sıkıştırın daha sonra butları birbiri üzerine gelecek şekilde bağlayıp, maksimum 160 derece fırına atın. Ancak etinin fazla kurumaması için sık sık kontrol etmenizi öneririm.

YAPILIŞI :

Öncelikle salamura suyunu tencere ile olacağa koyun, tuz ve şeker eriyene kadar kaynamayacak şekilde ısıtın. Sonra bu suyu buz gibi olacak şekilde dolapta soğutun ve hindiyi suyun içine oturtun. Gerekirse hindinin üzerine ağırlık koyarak tamamen suyun içinde kalmasını sağlayın. Minimum 12 saat sonra çıkarın, akan suyun altından geçirin ve nemini alın. Marine malzemelerini bir kapta karıştırıp hindiye bu yağ ile güzelce masaj yapın. Artan marineyi hindinin içine ve derisine sürün. Dolapta 3-4 saat dinlendirin. Hindiniz marinede dinlenirken, deri altına süreceğimiz tereyağını hazırlayın.

Tüm malzemeleri oda sıcaklığındaki tereyağ ile homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıp dolaba koyun. Tereyağı hafif soğuyup, orta sertliğe ulaşınca dolaptan çıkarın. Tereyağından parçaları hindi derisinin altına yerleştirin. Özellikle göğüs etini bolca yağ ile kaplayın.

Isıtılmış 160 derece fırında 2,5 - 3 saat pişirin.



Kestaneli iç pilav



MALZEMELER :

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağ

1 adet orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

2 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

2 su bardağı baldo pirinç

200 gr kestane, önceden haşlanmış

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 tatlı kaşığı kuş üzümü

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı Tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

3 buçuk su bardağı sıcak su

YAPILIŞI:

Pirinçleri 30 dakika kadar ılık suda bekletin. Soğanları yemeklik doğrayın. Tencereye önce zeytinyağı, ısındıktan sonra tereyağı ekleyin. Sırasıyla soğanları ve tuzu ekleyip hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

Dolmalık fıstığı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından pirinci ekleyin ve 2 dakika daha kavurun.

Suda yumuşamış kuş üzümlerinin suyunu sıkıp ekleyin, ardından baharatlarını ekleyin ve karıştırın. Son olarak su ve şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 10 dakika pişirin.

Pilav suyunu çekince dilimlediğiniz kestaneleri tencereye ekleyerek karıştırın ve altını kısık ateşte 10 dakika kadar demleyin. Piştikten sonra kapağını açıp kağıt havlu koyarak pirinci dinlendirin.

Servis etmeden önce dilerseniz damak tadınıza göre birkaç dal maydanoz veya dereotu doğrayıp pilavınıza hem renk hem de lezzet ekleyebilirsiniz.



Profiterol malzemeleri

Pate Choux (Profiterol Topları)

250 ml. Su

125 gr. tereyağı

130 gr. un

Bir tutam tuz

5 adet yumurta

PASTACI KREMASI

5 tane yumurta sarısı

125 gr toz şeker

30 gr un

30 gr nişasta

1 çubuk vanilya (yoksa toz vanilin veya vanilya esansı)

500 ml süt

20 gr tereyağı

Çikolata Sos Malzemeleri

125 gr. süt

125 gr. krema

250 gr. bitter çikolata

Profiterol topları için: Su, tereyağ ve tuzu ocağa koyun ve tereyağı eriyince elenmiş unu ilave ederek karıştırın ve iyice pişirin. Karışım piştikten sonra soğuması için dinlendirin. Hafif ılıkken hamur karma aparatı ile içerisine teker teker yumurtaları kırın ve orta hızlı devirde karıştırın. Hamur kıvama geldikten sonra sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük toplar halinde, birbirlerine çok bitişik olmadan sıkın.

190 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

PASTACI KREMASI: Çubuk vanilyayı sütün içine ekleyin ve kısık ateşte ısıtın. Yumurta sarılarını şekerle çırpın, homojen bir karışım elde edince unu ve nişastayı üzerine eleyin, karıştırmaya devam edin. Yavaş yavaş karıştırırken sütün yarısını yumurta karışımına ekleyin ve iyice karıştıktan sonra kalan yarısını da ekleyip orta harlı ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Muhallebi kıvamına geldikten sonra tereyağı ekleyip karıştırarak soğutun.

Üzeri için: Sütü ve kremayı orta kısık ateşte ısıtıp çikolataların üzerine döküp yavaş yavaş karıştırın. Profiterol toplarını ister ortadan kesip pastacı kremasıyla doldurun isterseniz de alt kısmından parmağınızla bir delik açıp kremayı içlerine sıkın ve servis tabağına alın. Ardından topların üstüne çikolata sosundan dökün ve servis edin.