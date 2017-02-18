Siz profesyonel obez olmak nedir bilir misiniz? Sırf canın çekti diye gecenin bir yarısı kalkıp ekmek mayalamak, çikolatalı sufle hazırlarken mutluluktan en sevdiğin şarkıyı çalmak ve üstelik vücuda bu kadar kaloriyi alırken hiç suçluluk hissetmemek... Yeme alışkanlığımdaki bozukluklar sonucu, 20’li yaşlarımı obez olarak sonlandırdıktan sonra, 30’ları sağlıklı vücudum ile yaşamaya karar verdim ve ameliyat oldum

Maalesef bazılarımız için yemek yemek, farkında olunmayan bir bağımlılık haline geliyor zaman içinde. Ve bu alışkanlığı bir türlü değiştirememek irade zayıflığından çok, yemek yeme tutkusunun gücünden besleniyor. Yemek yemeyi ve yapmayı çok sevenler, ne demek istediğimi daha kolay anlayacaklardır.

Ancak bu sevginin, kilonu kontrol edememek için bir bahane olmadığını, bunun bir davranış bozukluğu olduğunu anlamam ve yanlış olduğunu kabullenmem biraz zamanımı aldı, kabul ediyorum! Yeme alışkanlığımdaki bozukluklar sonucu, 20'li yaşlarımı obez olarak sonlandırdıktan sonra, 30'ları sağlıklı vücudum ile yaşayıp 40 ve 50'lerde rahat etmeye henüz karar verebildim.



KOLAY BİR KARAR DEĞİL

Fakat tahmin edersiniz ki bu öyle hemen bir günde verilebilecek kadar kolay bir karar değildi! Daha önce denediğim hiçbir yöntem, hatta spor ve beslenme alışkanlıklarımdaki değişiklikler dahil, maalesef kalıcı çözümler üretmeme yardımcı olmamıştı. Belki de iradem, midem kadar ısrarcı olamıyordu, sorun belki de sadece buydu!

Kilo verip, en ufak bir üzüntü ve hatta mutlulukta bile, verdiğim kiloların iki katını geri alıyordum. Yani tahmin edeceğiniz üzere; her türlü ruh hali, benim kendimi yemeklerin lezzetli kucağına bırakmam için bahane oluyordu. Ve benim gibi bir insanın profesyonel olarak yeme içme sektöründe olduğunu düşününce, ortaya çıkan tabloyu da tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum.

Aslına bakarsınız, ben halimden memnundum.. Ta ki önce insülin direnci, sonra hiper tansiyon, kolestrol derken bir de uykuda nefes alamama ortaya çıkınca, acil çözüm arayışları başladı bende. Bunlar yetmezmiş gibi bir süredir görüşmediğim arkadaşlarımla karşılaşınca, "Hemen kilo vermelisin, aldın başını gidiyorsun!" baskıları başlayınca karar eşiğine geldim.

İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir misali, bir ortak arkadaş meclisinde sevgili doktorum Doç. Dr. Ayhan Mesci ile tanıştık. Benim muzdarip olduğum alandaki uzmanlığını duyunca, ilgim bir kat daha arttı. Çünkü alanında dünyanın sayılı hastanelerinde eğitimler alan Ayhan Hoca; gastrointestinal hastalıkların, morbid obezitenin ve metabolik hastalıkların (Tip II Diabetes Mellitus- Şeker Hastalığı) laparoskopik cerrahi tedavisinde sayılı isimlerden biri ve halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.