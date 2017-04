Gerçek hayatta yaşların anlamı değişir. 70’likler çocuk yapmaya uğraşırken, dizi dünyası tüm acımasızlığıyla 30’lu yaşlarını süren oyuncuları anneanne yapıyor

Eskinin 50'si, bugünün 30'u. Çocukluğumuzun 60'ı, bugünün 40'ı. 20'li yaşlarında evlenip de çocuk yapanlar azalırken, 40'larında doğurmak vaka-i adiyeden artık.

Doğan yavrucağın ömür boyu kurtulamayacağı travmayı düşünüp üzüldüğümüz (Genç ve güzel anne, okul hayatı boyunca hava atmaya yarayan gurur kaynağı bir varlıktır!) ninelik çağında her türlü tıbbi yolu ittire kaktıra çocuk yapan kadınlarla dehşete düştüğümüz haberlerle karşılaşıyoruz her gün... (Rekor şimdilik 72'sinde ilk kez geçen mayısta doğuran Hintli Daljinder Kaur'da olsa gerek.)

Ajda Pekkan'ın 'Yaş yetmiş, iş bitmiş' lafının tedavülden kalktığının ispatıymış gibi çocuk yapmayı düşünmesiyle haber olduğu zamanlardayız.

Hakiki hayatta annelik giderek gecikirken, dizilerde annelik her sezon daha da öne çekiliyor gibi ama!

Bu Şehir Arkandan Gelecek'te Derin'in annesi havalı, fit Belgin, bir yandan genç Bora'yla kocasını aldatıyor ve bedelini fena ödüyor ama öte yandan da Derin'in hamilelik haberiyle anneanne olmaya hazırlanıyor. Belgin Mirkelamoğlu rolündeki Seda Akman 1978 doğumlu yani 39 yaşında. Ama dizide kendi kadar kızı var ve anneanne olacak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, anneliğin hakkını veren dirayetli ve adaletli Meryem'i de kızı Zeyno'dan benzer bir kazık yemenin eşiğinden döndü, hatırlarsınız. Yeğeni Alparslan'a da analık eden, Hızır'ın Ceylan'dan olan oğlu Hızır Ali'nin de anne dediği, dahası 'baba'nın karısı olması hasebiyle bu sorumluluğunun kapsadığı alan ürkütücü genişlikte olan Meryem, müessesenin hakkını gayet iyi veriyor ve bunu da Deniz Çakır sayesinde beceriyor. 1981 doğumlu yani sadece 36 yaşında olan Deniz Çakır sayesinde!





Vatanım Sensin'de üç çocuklu çilekeş Azize'yi canlandıran Bergüzar Korel 1982 doğumlu yani sadece 35 yaşında.

Bodrum Masalı'nda Aslı'nın yıllar sonra bulunan öz annesi Maya'ya hayat veren Aslıhan Gürbüz 1983 doğumlu yani sadece 34 yaşında.

Hayat Şarkısı'nın üç çocuklu tatlı, komik, cevval Hülya'sı, her çocuğun hayalindeki lokum anne. Onu canlandıran ve uçuran Burcu Biricik kaç yaşında peki? 28! Evet, 1989 doğumlu.

Peki Gonca Vuslateri'nin henüz 30 yaşındayken anne rolüyle hafızalara kazınacağı kimin aklına gelirdi? Adı da bizatihi Anne olan yapımda, pavyonda çalışan deli manyak Şule, bu defa tüm validelerin hayali olan bir çocuğun, Melek'in annesi... Acıtıcı inandırıcılıkta bir kayıp kadın... 1986 doğumlu olan Gonca Vuslateri şu an 31 yaşında, Şule ise iki çocuklu...

Liste uzar ama kural değişmez: Esas roldeki annelerin yaşlanmasına izin verilmez. Olgun anne, anca yardımcı rolde kabul görür.

Mesela İpek Bilgin her model valideyi aynı lezzette getirebilir karşımıza; İstanbullu Gelin'de de nefes kesen bir oyunculuk (ve hayranlık uyandıran bir gardırop) sergiliyor. Bulunduğu her yapım için bir şans o. Vahide Gördüm de rol aldığı her diziyi zenginleştiren bir oyuncu; Anne'de içe işliyor. Alımlı burjuva annesi mi lazım? Nebahat Çehre'yi çağırın!

Fakat bunlar tamamlayıcı roller. Başrol annesi ise 30'ların başını geçmemek zorunda sanki... Sektör bunu dayatıyor ve de kadınları erken yaşlandırıyor. Bizdekiler, 40'lı yaşlardaki bir kadın oyuncuyu kadın olarak görmüyor ve güvenip onun üzerine bir hikâye kurmuyor.

