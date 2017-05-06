Real Madridli yıldız Ronaldo’nun garajında 19 otomobil bulunuyor. Ronaldo, bugüne kadar otomobillere 4.9 milyon dolar harcamış

Hem Türkiye'de hem de dünyada futbolcuların otomobillere meraklı oldugu biliniyor.

Özellikle süper spor otomobillere...

Futbol dünyasının tartısılmaz isimlerinden Real Madridli Cristiano Ronaldo da otomobillere meraklı. Garajında 19 otomobil bulunan Ronaldo, bugüne kadar koleksiyonuna toplam 4.9 milyon dolar para harcamıs. Ronaldo'nun garajında bulunan otomobillerden bazıları söyle: Bentley Continental GTC, Porsche Cayenne, Ferrari F430, Lamborghini Aventador LP 700-4, Aston Martin DB9, Rolls-Royce Phantom.



1.7 MİLYON DOLARLIK BUGATTI

Ronaldo'nun son bombası ise 1.7 milyon dolara satın aldıgı Bugatti Veyron. Bu çok özel araç, Ronaldo'nun garajındaki diger tüm otomobillerden daha dikkat çekici. Bugatti Veyron'un özel olmasını saglayan özelligi sınırlı sayıda üretilmis olması. Bugatti'nin çatı firması Volkswagen ilk Veyron modelini 2005 yılında tanıtmıstı.

O tarihten bu yana 450 adet Bugatti Veyron satıldı.

Satın alan sanslı isimlerden birisi de Ronaldo oldu.

Sınırlı sayıda üretilen dünyanın en hızlı iki otomobilden biri olan Bugatti Veyron'un kaputunun altında 1001 beygir güç üreten 8.0 W16 motor bulunuyor. Maksimum hızı 407 km/s olan bu özel otomobil 0'dan 100 km/s'e sadece 2.5 saniyede ulasıyor.



TANITIM FİLMİNDE OYNADI

Kısa bir süre önce Bugatti'nin Chiron modelinin reklam filminde oynayan Ronaldo'nun 2.5 milyon dolarlık fiyat etiketine sahip bu özel otomobili de satın alacagı konusuluyor. Sadece 500 adet üretilecek otomobilin teslimatı temmuzda baslayacak. 1500 bg gücündeki Bugatti Chiron'nun maksimum hızı ise 463 km/s.

Chiron, su anda dünyada satın alınabilecek en hızlı otomobil. Ancak, güvenlik nedeniyle araç saatte 420 km/s hız limiti ile satısa sunuluyor.