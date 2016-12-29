Bankalar döviz hesaplarında faizi yükseltip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “TL’ye geçin” çağrısının tersine hareket etmeye başladı. Tezgâhaltı faizi % 4’ü geçti

Bankalar, ekonomiye döviz üzerinden düzenlenen sabotajlarla diz çöktürmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmeye başladı. Yılın son günleri yaklaşırken 3 aylık döviz tevdiat hesaplarına (DTH) uygulanan faiz oranları 'tezgâhaltı' piyasada yüzde 4'lere kadar çıkarıldı.



18 MİLYAR DOLAR SATILMIŞTI

Döviz mevduat faizlerinin yükseltilmesi vatandaşın güven algısını zedeleyecek bir hamle olarak yorumlanıyor. Bankaların döviz faizini artırması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan Türk Lirası'na destek seferberliğiyle de çelişiyor. Finans kurumlarında 3 ay vadeli dolar mevduatlarının faiz ortalaması temmuz sonunda yüzde 2.22 iken, ekimde bu oran 2.71'i aştı. 1 aylıklar ise 1.30'dan 1.60'a çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük bültenine göre, şirketler 23 Aralık günü 500 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. 15 Temmuz'da 209.2 milyar dolar olan toplam döviz tevdiat hesapları, 23 Aralık itibarıyla 191.2 milyar dolara geriledi. Yani vatandaş ve reel sektör bu dönemde 18 milyar dolar sattı.



EN ÇOK KÜÇÜK BANKALAR YAPIYOR

Döviz tevdiat hesaplarındaki mevduat yarışını daha çok küçük bankaların sürdürdüğü belirtiliyor. Bankacılar faizin yüzde 3.20'lerden 3.80-3.90 hatta 4'lere çıkmasının arkasında açık pozisyonların olduğunu belirtiyor. Üst düzey bir bankacı, "Uzun vadeli döviz kredisi veriyoruz. Dolar mevduatları bozdurulduğu için açık pozisyonlar oluştu. Sene sonu bilançolarını tutturmak için mevduat bulmamız gerek. Bu nedenle de bir miktar faizleri yükselttik" dedi.