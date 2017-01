Borsa İstanbul’un halka arzının 2018’e kadar yapılacağını söyleyen başkan Himmet Karadağ, “ICBC ve Çin Guangcai Group halka arzla ilgileniyor. Hong Kong’dan yetkililer geldi. Körfez ve ABD’den de talip ver” dedi

ABD'nin teknoloji borsası olarak bilinen Nasdaq'ta Borsa İstanbul (BIST) Grubu ve Türkiye Varlık Fonu için düzenlenen gong törenindeyiz.

Törene BIST Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman'ın yanı sıra şirketin yönetim kurulu üyeleri, aracı kurumlar ile Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Aksoy Holding'in patronu Erdal Aksoy da katıldı. Törenden sonra BIST Başkanı Himmet Karadağ ile bir araya geldik.

En geç 2018'in ikinci çeyreğinde Borsa İstanbul'un halka arzı planlanıyor. New York'ta, Merrill Lynch, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi yatırım bankalarıyla ön bir 'road show' yapıldı. Karadağ, "Uluslararası yatırım ikliminde eğer 2017 sonuna doğru çok olumlu bir hava yakalarsak öne de alabiliriz. Henüz halka arz oranı belli değil. Buna siyasiler karar verecek.

Çin'den ABD'ye kadar borsayla ilgilenen, hatta çoğunluk hissesi dahil satın almak isteyen birçok yatırımcı grubu var. ICBC ve Çin Guangcai Group halka arzla ilgileniyor. Çin ve Hong Kong borsasından yetkililer geldi. Körfez'den de ilgilenenler var. ABD'de yatırımcı kuruluşları portföy yatırımı olarak düşünüyor" diyor.



YERLİ YATIRIMCI DA DÜŞÜNÜLDÜ

"Yabancı yatırımcılar hisselerin tamamını almak istese bile satmayacağız" diyen Karadağ, ciddi bir oranda yerli yatırımcıya pay ayırmayı planladıklarını anlatıyor. Karadağ'ın kafasındaki modele göre, örnek bir ürün dizaynıyla uzun süredir sermaye piyasalarına çekilemeyen küçük yatırımcı borsaya gelecek.



EVLADİYELİK YATIRIM OLACAK

"Ürünü öyle dizayn edeceğiz ki evladiyelik yatırım olacak" diyen Karadağ, şunları anlatıyor: "Asgari belli bir oranda kâr dağıtacağımızı prospektüse yazacağız. Önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte yüksek bir yatırım veya nakit ihtiyacı yok. Dolayısıyla kazandığını yatırımcısıyla paylaşacak ve büyüme eksenleri de henüz başlangıçta."





KÖR HAVUZ 6 MART'TA KALKIYOR

BIST Başkanı Karadağ, 6 Mart'tan itibaren kör havuz sisteminin tamamen kalkacağını belirterek, "VİOP geçişiyle birlikte bir aksaklık çıkmaması halinde tüm hisselerin broker ID'sini BIST 30'daki 25 hisse hariç açacağız. BIST 30'daki 25 hisse ise dönüşümlü olarak sürekli kapalı olacak. Her hissenin açık kaldığı dönem de olacak" diyor.



İRAN VE KÖRFEZ'E TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEBİLİRİZ

Başkan Karadağ, teknolojiyi artık ihraç eder konuma geçeceklerini belirterek, "Kazakistan, İran ve Körfez ülkelerinden hem know how transferi hem de 'teknolojik altyapımızı birlikte geliştirelim' talepleri var. Arkadaşlar teknik düzeyde görüşmeleri sürdürüyorlar" diye konuşuyor.



OCAKTA 500 MİLYON $'LIK YABANCI GİRİŞİ

Borsaya ocakta 500 milyon doların üzerinde net yabancı girişi gerçekleşti. Başkan Karadağ, bunu şöyle açıklıyor: "Kurun etkisiyle de yüzde 25 ucuzluk var, çalan vermez yani, o kadar ucuz... Alım yapmak için referandum sonrasını bekleyenler fırsatı kaçırırlar. Yatırım yapmak isteyenlerin şu an hızlı bir şekilde karar verip girmeleri lazım. Sonra bu kadar uygun fiyatlara borsada hisse bulabileceklerini zannetmiyorum." Referandumdan sonra özellikle yaz ve sonbaharda çok güzel halka arz haberleri duyabileceğimizi anlatan Karadağ, "4-5 tane belli olgunluğa ulaşmış halka arz hazırlığı var" diyor. Karadağ, altın saklamada küresel bir rakip olmak istediklerini de söylüyor.