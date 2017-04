Bodrum’un hem yerli hem de yabancı yatırımcının gözdesi olduğunu söyleyen Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar, “Burası amatör ligden şampiyonlar ligine çıktı. ‘Türkiye yalnız’ diyen Bodrum’a baksın” dedi

30 yıldır Bodrum'da konut üreten Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar ile turizmi, konut projelerini ve bölgeye yapılacak yatırımları konuştuk. Çağlar, Bodrum'un durgunluk olsa da yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirterek, "Burası amatör ligden şampiyonlar ligine çıktı. Kimse Bodrum'dan geri kalmak istemiyor. Bu da Türkiye'nin komşuları ya da müttefikleri tarafından yalnızlaştırıldığına en iyi cevap aslında" diyor.

Swissotel markasını Bodrum'a getirerek turizm sektörüne el attınız. Nasıl görüyorsunuz bu yılı?

Bizim müşterilerimiz erken rezervasyonla değil, bugün karar verip ertesi gün otele geliyor. Dolayısıyla şimdiden talebi öngörmek zor. Ancak 2016'da Türkiye'de birçok olay oldu. Bodrum yine de kan kaybetmedi. Bu yıldan daha fazla umutluyuz.

Referandum sürecinden sonra canlanma olur mu?

Bodrum aslında biraz siyaset üstü bir yer. Siyasetin ekonomiye ve sosyal hayata yansıması olmuyor. Önümüzdeki referandum sürecinin sonucu ne olursa olsun Bodrum'da ekonomi durmaz. Tam gaz yoluna devam eder. Ben 2008 krizini yaşadım. O dönemde durgunluk oldu ama sonra tekrar atağa kalktı. Yani Bodrum kriz durumlarında dursa da gerilemiyor, sonrasında da normale dönme katsayısı başka bir ilden 6 kat hızlı oluyor. Yarımadada şu anda başlayan ve başlayacak birçok yatırım var. İstanbul'da 2 kule dikeceğinize 20 ev yapsanız daha fazla kazanırsınız. Bu nedenle de İstanbul'daki birçok firma Bodrum'da konut projesine giriyor.

Sizin yeni yatırımlarınız olacak mı?

Merkezde 22 konutluk bir proje yapıyoruz. Gündoğan'da 9 tane lüks segmentli konut inşa edeceğiz. Swissotel'in arkasında 6 adet daha konut yapacağız. Merkezde bir tane daha Swissotel açacağız. 108 odalı ve konferans merkezi olan bir otel olacak. Kongre turizminin canlanmasıyla bölgede turizm sezonunu 12 aya çıkarabiliriz. Cennet Koyu'nda bir arsada proje geliştiriyoruz. 3 yıla yayılacak yatırımlarımızın toplam büyüklüğü 80 milyon euro.

Türkiye'deki siyasi ve diplomatik gelişmelerin yabancı yatırımcıya etkisi oldu mu?

Bence olmadı. Çünkü düşünün şampiyonlar ligindeki bütün oteller buraya gelmek için yarışıyor. Mesela, Four Seasons geliyor. Mandarin, Swissotel, Hilton, Banyan Tree de yapılıyor. Hepsi 2020'lerde tamamlanacak. Cannes'a gittiğinizde neyi görüyorsanız burada da o olacak. Bunların hepsi Türkiye'nin yalnızlaştırıldığına en iyi cevap aslında... Bodrum 25 yılda amatör ligden şampiyonlar ligine çıktı.



EMLAK DEĞERLERİ HER YIL YÜZDE 15 İLA 20 ARTIYOR

Bodrum'da emlak piyasasında fiyatlar nasıl seyrediyor?

Bodrum'da emlak piyasası geriye gitmiyor, yükseliyor. Durgunluk yaşanmıyor, her türlü ekonomik sıkıntı Bodrum'u teğet geçiyor. Daralma olsa da kriz yok. İyi bölgelerde şu anda metrekareler 1.000 doları buldu. Her yıl yüzde 15-20 artış oluyor. Düşünün, bu yıl darbe girişimi, terör saldırıları ve turizmde yaşanan sıkıntılara rağmen biz metrekaresi 8 bin eurodan Turgutreis'te ev sattık. Başlangıçta 400 bin eurodan sattığımız evlerin değeri 1 milyon 250 bin euroya çıktı. Swissotel yapıldıktan sonra bölgede emlak fiyatları arttı. Turgutreis'te 250 bin TL'lık daireler 450 bin TL'ye çıktı.



DOĞAL KENTSEL DÖNÜŞÜM OLACAK

Peki yarımadada arsa stoku bitince ne olacak?

Bodrum'da doğal bir kenstel dönüşüm başlayacak. Bana göre, bu İstanbul'daki gibi devletin zorunlu tuttuğu bir dönüşüm de olmayacak. Çünkü eskiyen binalar diğer bölgelerle yarışabilmek için mecburen yıkılacak. Eski yapılar yenilenecek.



EN ZOR YILDA 20 MİLYON EUROLUK EV SATTIK

Siz Swissotel'in yanında yaptığınız villaların tamamını sattınız mı?

En son Almanlar'a sattık. Satılmayan 5 ev kaldı. 2-3 Alman, 20 de Rus'a ev satışı yaptık. 2016'da yaşanan her tür sıkıntıya rağmen bizim satışlarımız durmadı. 20 milyon euroluk konut sattık. 2017'ye de fena başlamadık. Referandum bittikten sonra daha da hızlanır. İnsanlar para kaybetmedi sadece beklemede.