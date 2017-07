Ekonomiye 3 yılda 30 milyarlık katkı

Dijital servislerle son 10 yılın rekor büyümesini sağlayan Turkcell, 3 yılda Türkiye ekonomisine 30 milyar liraya yakın katkı sağladı. Genel Müdür Kaan Terzioğlu, “Dünyanın ilk dijital operatörü olacağız” dedi

New York Borsası'nda (NYSE) Türk bayrağını dalgalandıran Turkcell, ikinci çeyrek sonuçlarını Wall Street'te açıkladı. Borsa binasında basın toplantısı düzenleyen Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2019 için belirledikleri hedeflere 2017'nin ikinci yarısında ulaştıklarını söyledi.



3 YILDA 10 MİLYARLIK YATIRIM

2017'nın ikinci çeyreğinde Turkcell Grubu hem gelir hem de FAVÖK'te tüm zamanların en yüksek sonuçlarına imza atarken, büyüme oranlarında ise son 10 yılın rekorunu kırdı. Terzioğlu, Turkcell'i hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştüren yenilikçi dijital servisleri sayesinde dijital bir operatöre dönüştüklerini belirterek, "Dünyanın ilk dijital operatörü olacağız" dedi.

Her çeyrekte taş üzerine yeni bir taş koyduklarını söyleyen Terzioğlu, son 3 yılda 10 milyar TL yatırım, 19.2 milyar TL de lisans, vergi ve yasal yükümlülük gelirleri olmak üzere Türkiye'ye toplam 30 milyara yakın katkı sağladıklarını belirtti.



CİRONUN % 20'Sİ ALTYAPIYA

2018'de cirolarının yüzde 19-20 arasındaki kısmını altyapı yatırımlarına harcayacaklarını belirten Kaan Terzioğlu, "Önümüzdeki 3 sene içerisinde bu oranının yüzde 16'lar civarına düşmesini bekliyoruz" dedi.

Bugün dünya çapında 52 ülkede bireysel ve kurumsal yatırımcıların Turkcell'e inandığını söyleyen Terzioğlu, "Büyüyen dijital birikimimizi dünya pazarlarına açmak için girişimlerimizi hızlandırdık" diye konuştu. Genel Müdür Terzioğlu, dünyada operatör satın almak yerine dijital servislerle büyümeyi planladıklarını belirtirken, Turkcell Europe'u yeniden hayata geçireceklerini anlattı.



VERGİ YÜKÜ AZALSIN

Konuşmasında telekomünikasyon sektöründe vergi yükünün azaltılması gerektiğine işaret eden Kaan Terzioğlu, Kentsel Dönüşüm Yasası gibi dijital dönüşüm için de bir kanuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.











2.1 MİLYON YENİ ABONE

Turkce ll'in dijital servislerdeki yenilikçi yaklaşımı müşteri sayısını da artırdı. Genel Müdür Terzioğlu, çeyrek bazında 850 bin, yıllık bazda ise 2.1 milyon yeni abone kazandıklarını söyledi. Şirketin mobil tarafta faturalı müşteri oranı, son 5 yılın en yüksek kazanımıyla yüzde 53.2'yi buldu. Fiber müşteri sayısı bu çeyrekte 32 bin artışla 1.1 milyona ulaşırken toplam sabit genişbant müşteri sayısı 2 milyonu aştı. Mobil tarafta ses, data ve dijital servislerden her üçünü de kullanan müşteri oranı yüzde 46.7'e çıkarken, sabit tarafta TV'li hizmet kullanan müşteri oranı yüzde 40.5 oldu. 4.5G kullanıcılarının data kullanımı haziranda 5.9 GB'ı bulurken, tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı 4.5G'nin katkısıyla geçen yıla göre yüzde 69 artarak 4.1 GB olarak gerçekleşti. Şirket 2018 yılı hedefi olarak koyduğu yüzde 70 akıllı cihaz penetrasyonuna daha şimdiden bu çeyrek sonunda ulaştı.







KAPANIŞ GONGUYLA DUYURDU

New York Borsası'na kote tek Türk şirketi olan Turkcell, rekor büyüme sonuçlarını NYS E'de Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Koç, Bekir Pakdemirli ve Genel Müdür Kaan Terzioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından kapanış gongunu çalarak duyurdu.



KARI 704 MİLYONA ULAŞTI

inci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, Turkcell Grubu yüzde 28.5 büyümeyle 4.3 milyar TL ciroya, yüzde 41.6 artışla 1,5 milyar TL FAVÖK'e ve yüzde 33.8 FAVÖK marjına ulaştı. Grup net kârı ise yüzde 69.2 artışla 704 milyon TL olarak gerçekleşti.

Grup gelirlerinin yüzde 88'ini oluşturan Turkcell Türkiye'de ise gelir yüzde 26.4 büyürken FAVÖK yüzde 40.6 arttı.



BİP 14.7 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

Turkcell'in dijital dönüşüm yolculuğunun ilk büyük ve küresel ürünü BiP'in dünyanın her yerinde 14.7 milyon kez indirildiğini anlatan Terzioğlu, şöyle konuştu: "Günde ortalama 1 milyon dakika sesli ve görüntülü arama rakamlarına ulaştı. App Store'da indirilen uygulamalarda ilk sıraya kadar yükselen dijital müzik platformumuz fizy'de, günde ortalama 6 milyon adet şarkı dinlendi. Dergilik uygulamamız raflarda satılan dergi sayısını katladı. Sadece haziranda 2.1 milyon derginin okunduğu bir mecra haline geldi. Televizyon platformumuz TV+'nın kullanıcı sayısı 1.5 milyona ulaştı. Küçük ekranda video seyretme deneyimini dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, teknolojimiz, tekliflerimiz ve içeriklerimizin etkisiyle, TV+'ın mobil uygulamasında günlük ortalama video seyretme süresi 4.5G öncesi 7 dakikadan 51 dakikaya çıktı. Apple TV'de de yerini alan lifebox kişisel depo uygulamamız 4.9 milyon defa indirildi. Müşterilerimiz haziranda 110 milyon dosya yüklerken 110 bin GB data kullandı."







3 MİLYARLIK TEMETTÜNÜN İLK TAKSİTİ ÖDENDİ

Turkcell hissedarlarının ortak kararıyla, 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 milyar TL temettü dağıtım kararı alınmıştı. İlk taksit 15 Haziran'da ödedi. Kalan taksitler ise 15 Eylül ve 15 Aralık'ta ödenecek. Bu kararla birlikte Turkcell 2010 yılından bu yana elde edilen net kârının yüzde 54'ünü, temettü politikasına paralel olarak, hissedarlarına dağıtmış olacak.



3 YILDA 10 MİLYON PAYCELL CARD HEDEFİ

Finansal hizmetler alanında Financell markası ile hizmet veren Turkcell Finansman A.Ş.'nin bugüne kadar 3.7 milyon adetten fazla kredi vererek kredi adedinde Türkiye'nin lider tüketici finansman şirketi olduğuna dikkat çeken Terzioğlu, Paycell ile hizmet veren ve e-para lisansı alan Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'nin ise 3 yılda 10 milyon Paycell Card'lı müşteri hedeflediğini anlattı.



YERLİ ARAMA MOTORUNU LANSE EDECEĞİZ

Terzioğlu, Türkiye'de yerli arama motoru konusunda Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, "Şu anda sadece Turkcell'lilerin edindiği bir noktadayız. Lokasyon bazlı arama hizmetlerini de kazandırdığımız çok güzel bir ürünümüz var. Adını lanse etmeden söylemek doğru olmaz ama yakın zaman içerisinde paylaşacağız" şeklinde konuştu.