Doğum yapan kadın çalışmıyorsa 2, çalışıyorsa 4 ayrı ödeme alabiliyor. 2017’de rakamlar arttı. Dadı parasıyla birlikte ödemeler 6 bin lirayı geçiyor. İşte detaylar...

Hükümet, son yıllarda kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ve çocuk sayısının artması için arka arkaya önemli düzenlemeler hayata geçiriyor.

Bunların bir kısmı kadınların iş hayatını kolaylaştırıcı izin günleri ve çalışma şartlarıyla ilgiliyken bir kısmı da nakit destek şeklinde oldu.

Son Torba Yasa ile birlikte anneler artık doğumlardan sonra belli sürelerle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek.

İşçi anneler için başlayan süreç memur olanlar için de bu ay çıkacak yönetmelikle başlayacak.

Anneler ayrıca çocuklar okula gidene kadar kısmi çalışma yapma hakkına da sahip. Gelelim nakit desteklere.

Bu noktada çalışan anneler için 4 ayrı destek söz konusu. Çalışmayan anneler ise 2 ayrı destekten faydalanabiliyor.



ÇOCUK PARASI: 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan ve doğacak tüm çocuklar için annelere para ödeniyor.

Bu para çocuk sayısına göre değişiyor.

Parayı almak için annenin çalışması gerekmiyor. Eğer ilk çocuk dünyaya gelmişse 300 lira, ikinci çocuk 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuk dünyaya gelmişse 600 lira ödeniyor.



EMZİRME ÖDENEĞİ: Annelere doğumlarından sonra emzirme ödeneği veriliyor. Bu ödenek her yıl ocak ayında yeniden belirlenerek artırılıyor.

Emzirme ödeneği eğer anne çalışıyorsa kendisine çalışmıyorsa sigortalı çalışan eşine ödeniyor. Burada hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur olanlar bu paradan yararlanıyor.

Çocuğun yaşaması isteniyor. 2017 için belirlenen rakam 133 lira.



İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ: Doğum yapan kadınlar eğer çalışıyorlarsa işten ayrı kaldıkları dönemler için ayrıca iş görmezlik ödeneği de veriliyor. Kadınlara, doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün (çoğul gebelikte 18 hafta) izin veriliyor.

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az '90 gün sigorta primi' ödenmiş olması şartını karşılayan kadınlar geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor. Bu ödenek ayakta tedavilerde 3'te 2, yatarak tedavilerde 1/2 oranında hesaplanıyor.

Asgari ücretle çalışan bir annenin 2017 için doğum parası 4 bin 424 lirayı buluyor.



DADI YARDIMI: Bu proje 5 ilde sürdürülüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da ikâmet eden ve sigortalı olarak bir işyerinde çalışan anneler eğer brüt asgari ücretin iki katından daha az maaş alıyorlarsa proje kapsamında buldukları çocuk bakıcısının parası ödeniyor.

Bu para da aylık 300 eurodan başlayıp 400 euroyu (yaklaşık bin 500 lira) buluyor.



Asgari ücretli anne ilk çocuk

Çocuk parası: 300 TL

Emzirme ödeneği: 133 TL

İş görmezlik öd.: 4.424 TL

Dadı parası: 1.500 TL



BOŞUNA ÖDEMEYİN

Eşim 1987 doğumlu ve 2005'ten bu yana çalışıyor. 4100 günü var. 3 çocuğumuz var. Doğum borçlanması ile erken emekli olabilir mi? Ümit SARAÇ

Eşiniz 58 yaşında ve 7 bin günle emekli olur. Çocuklar 2005 sonrası doğumlularsa borçlanabilirsiniz. Eğer çalışmaya devam edecekse boşuna ödemeyin.



TOPLU PRİM YOK

Annem 10.04.1959 doğumlu, 1890 prim günü var. 2006'da sigortası başladı. Dışarıdan borçlanma yoluyla emekli olabilir mi? Turan ÇAMDAL

Sigortası geç olmuş prim yetmez. 7 bin gün gerekiyor. Çalışma imkânı yoksa isteğe bağlı sigorta ile prim ödeyin. Ancak dışarıdan toplu ödeme uygulaması yok.



TAZMİNAT OLMAZ

Bir şirkette 5 yıldır çalışıyorum. Doğum yapacağım. Doğumdan sonra çalışmayı düşünmüyorum. Acaba tazminatımı alabilir miyim? Betül ARSLAN

Kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminatınızı alamazsınız. Eğer ilk sigortanız 9 Eylül 1999'dan önce ise veya evliliğinizin üzerinden 1 yıl geçmemişse alabilirsiniz.?



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Doğum tarihim 01.10.1970. 01.01.1992'de SSK'lı oldum. 6500 günüm var. İbrahim SOYLU

25 yıl 53 yaş ve 5600 gün şartlarınız var. Yıl ve prim şartlarınız tamam. Yaşın dolacağı 01.10.2023'te emekli olursunuz.



02.01.1987 SGK girişim var. 22.08.1969 doğumluyum, 7820 günüm var. Bülent ÇİLİNGER

25 yıl 50 yaş ve 5375 prim günü şartlarınız var. Prim ve yıl tamamlanmış. 22.08.2019'da emekli olursunuz.



12.01.1973 doğumluyum. 01.10.1993'te sigortalı oldum. O günden bu yana çalışıyorum. Tuğba ÖZER

20 yıl 50 yaş ve 5675 prim şartlarınız var. Yıl tamam priminiz de tamamsa 12.01.2023'te emekli olursunuz.





