3.2 milyonluk gelinliğini çıkarıp Türkiye’ye geldi

Bundan 15-20 yıl öncesine kadar haritada Türkiye'nin yerini bile gösteremeyen dünyaca ünlü yıldızlar, ülkemizi adeta kapı komşusu yaptı. İstanbul'un elitleri teknelerinin dümenini Yunan adalarına kırmaya devam etse de, dünyaca ünlü pek çok isim, tatil için yine Türkiye'yi tercih ediyor. İşte size bir örnek daha... Geçen ay 500 bin kristal taşla süslenmiş, 8 metrelik kuyruğu olan, 3.2 milyon lira değerindeki bir gelinlikle evlenen Swarovski imparatorluğunun varisi ve Avusturya'da ünlü bir şarkıcı olan Victoria Swarovski, balayını Türkiye'de geçiriyor.

Swarovski'nin sahibi Paul Swarovski'nin 23 yaşındaki kızı Victoria, uzun süredir birlikte olduğu yatırımcı sevgilisi Werner Mürz ile İtalya'nın Trieste kentinde görkemli bir törenle hayatını birleştirmişti.



TEKNE İLE EGE'Yİ TURLUYORLAR

Victoria Swarovski, ünlü tasarımcı Michael Cinco imzalı 3.2 milyon lira değerindeki gelinliğini çıkarıp balayını geçirmek için Türkiye'ye geldi. Bodrum'da kiraladıkları tekneyle Ege'yi turlayan çiçeği burnunda evliler; Datça ve Dirsek Bükü'nün ardından son olarak Göcek'e demir atmış. Türk bayrağının önünde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaşan Swarovski, bu karenin altına İngilizce 'Beautiful Turkey', Türkçe olarak da 'Harika Türkiye' yazmış. Bravo...