Türkiye'nin en iyi haber sitesi
BÜLENT CANKURT
17 Ağustos 2017, Perşembe BÜLENT CANKURT

11 milyon €’luk ‘seksi balık’

Son günlerde sosyete kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi 'nın yeni satın aldığı motor yatıydı. Merak edip araştırdım; gerçekten milletin diline doladığı kadar varmış! Sevil Sabancı, explorer yatların Türkiye'deki öncü mimarı olan Rıza Tansu'nun şirketi Tansu Yachts'ın geçen yıl suya indirdiği 'Sexy Fish'i satın almış. Sabancı'nın, yaklaşık 1.5 aydır kızı Melisa Tapan, sevgilisi Ferhat Ferhangil ve dostlarıyla keyfini çıkardığı 'Seksi Balık'ın fiyatı da dudak uçuklatacak cinsten; tam tamına 11 milyon Euro.
(Yaklaşık 45 milyon 650 bin lira)

GİZLİ KOYLARI TERCİH EDİYOR
Sevil Sabancı'nın küçük bir servet ödediği, 39.3 metre uzunluğunda ve 7.6 metre genişliğindeki 'Seksi Balık'ı resmen yüzen bir saray. Alt güvertesinde bulunan geniş ana suitinin yanı sıra iki duble yataklı ve iki tane de ikiz yataklı kamarası olan motor yat, 10 misafire evsahipliği yapabiliyor.
Sevil Sabancı, yedi mürettebatı olan motor yatıyla geçen hafta 'daydı. Bodrum'un en gizli koylarına demir atıp kızı, sevgilisi ve dostlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı; Seksi Balık'ıyla da ilk kez o koylarda objektiflere takıldı. Sevil Hanım, yeni motor yatını umarım iyi günlerde kullanır.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
YAZARA MAİL GÖNDER