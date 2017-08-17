11 milyon €’luk ‘seksi balık’

Son günlerde sosyete kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın yeni satın aldığı motor yatıydı. Merak edip araştırdım; gerçekten milletin diline doladığı kadar varmış! Sevil Sabancı, explorer yatların Türkiye'deki öncü mimarı olan Rıza Tansu'nun şirketi Tansu Yachts'ın geçen yıl suya indirdiği 'Sexy Fish'i satın almış. Sabancı'nın, yaklaşık 1.5 aydır kızı Melisa Tapan, sevgilisi Ferhat Ferhangil ve dostlarıyla keyfini çıkardığı 'Seksi Balık'ın fiyatı da dudak uçuklatacak cinsten; tam tamına 11 milyon Euro.

(Yaklaşık 45 milyon 650 bin lira)



GİZLİ KOYLARI TERCİH EDİYOR

Sevil Sabancı'nın küçük bir servet ödediği, 39.3 metre uzunluğunda ve 7.6 metre genişliğindeki 'Seksi Balık'ı resmen yüzen bir saray. Alt güvertesinde bulunan geniş ana suitinin yanı sıra iki duble yataklı ve iki tane de ikiz yataklı kamarası olan motor yat, 10 misafire evsahipliği yapabiliyor.

Sevil Sabancı, yedi mürettebatı olan motor yatıyla geçen hafta Bodrum'daydı. Bodrum'un en gizli koylarına demir atıp kızı, sevgilisi ve dostlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı; Seksi Balık'ıyla da ilk kez o koylarda objektiflere takıldı. Sevil Hanım, yeni motor yatını umarım iyi günlerde kullanır.