2017 yazında sansasyonel ilişkiler konuşuldu

Ağustos ayının son günlerine geldik.

Peki bu yazın en'leri nelerdi ? En çok hangi mevzuları konuştuk?

Kimlerle oturup kalktık? Gelin hepsini hatırlayalım...

Bu yaz Mikonos büyük bir popülerlik yakalarken, adanın en çok konuşulan mekanı Scorpios oldu. Etnik müzikli partiler, akşamüstünden gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Bodrum'daki en başarılı happy hour mekanı Yalıkavak Zayo oldu. Edis'ten Ayşe Hatun Önal'a kadar pek çok popüler isim sahnedeydi.

Canlı müzik arayanların adresi Yalıkavak Hazine'ydi. Eller havaya kop kop kop derken, yaptığı transferlerle de adından söz ettirdi. Hazine'nin son bombası da Zeynep Bastık oldu.

Çeşme'nin en çok konuşulan mekanı Spiaggia Grande'ydi.

Cemiyetin ünlü isimleri, art arda düzenlenen konserlerde ve plaj partilerinde boy gösterdi.

Çeşme'nin en iyi after mekanı Single Fin Yellow'du.

Sabaha kadar dans etmek isteyenler orada buluştu.

Yazın en hızlı çıkış yapan DJ'i Deeperise'dı. 'Raf' adlı parçasıyla müzik listelerinin en başında yer buldu.

İstanbul gece hayatında ise Ruby, attığı son dakika golüyle öne çıktı.

Ortaköy'deki Anjelique'in yerine açılan mekan, şehirde kalanlar için iyi bir alternatift oldu.

Son dönemin en çok konuşulan ismi Şeyma Subaşı'ydı.

Sosyal medyadaki tatil paylaşımları, kendine has tarzı ve söylemleri ile Instagram'ın en çok konuşulanıydı.

Yazın parçası Louis Fonsi'nin 'Despacito'suydu. Youtube'da en çok dinlenen parçalar arasında bulunan 'Despacito', gece kulüplerinin de en çok istenen hitiydi.

Yunan şarkıcı Antonis Remos'un Bodrum ve Çeşme çıkarması sosyetiklerimizin dilindeydi.

Ünlü sanatçının konserine gitmeyenler, popüler ligde sayılmadı.

Sezonun en büyük skandalına ise Murat Başoğlu imza attı. Başoğlu'nun, Bodrum'da bir teknede öz yeğeniyle öpüşürken görüntülenmesi, herkese 'Yok artık, yuh!' dedirtti.

Selin İmer ile Mustafa Ceceli, yazın en jet evliliğine, Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç ise en sürpriz ayrılığına imza attı.

Metin Hara-Adriana Lima aşkı, inanmakta güçlük çektiğimiz bir aşktı. Yok 'Reklam ilişkisi', yok 'Hipnozla kızı kandırıyor' deyip türlü bahaneler uydurduk. Ama en sonunda anladık ki, Adriana Yenge artık bizden biri.

Yazın en bonkörü, bisikletiyle Yalıkavak'ı turlayan Suudi Prens El Velid Bin Talal Bin Abdülaziz El Suud'du. Prens, bir haftada 2.5 milyon TL harcadı.

Son dönemin selfie şampiyonu tabii ki Nusret Gökçe oldu. İstanbul, Dubai ve Bodrum'da sahibi olduğu restoranları turlarken, müşterileri Nusret'le selfie çekmek için kuyruk oluşturdu. Bu yaz, onun yazıydı.

Ege bölgesinde yaşanan deprem, yazın en çok korkutan olayıydı. Sarsıntılar yüzünden birçok kişi tatilini yarıda bırakıp İstanbul'a döndü. Deprem çantaları hazırlanıp başucuna konuldu