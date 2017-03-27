Eşi Kaan Tangöze’den Kıvılcım Ural ihaneti nedeniyle boşanan Seçkin Piriler: Kıvılcım işsizdi. Amacı ünlü olmaktı; amacına da ulaştı

Eşi Kaan Tangöze'den kendisine Kıvılcım Ural'la ihanet etmesi nedeniyle boşanan Seçkin Piriler, geçtiğimiz günlerde katıldığı moda haftasında Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural ilişkisi hakkında bilinmeyenleri GÜNAYDIN'a anlattı. İşte Piriler'in, Özlem Yılmaz Küçük'e yaptığı çok özel açıklamalar:



Kaan, son dönemde çok mutsuz... Kıvılcım'dan ayrıldı. Yeni bir sevgilisi de olabilir. Bu yüzden Kıvılcım bana daha fazla saldırıyor. Sosyal medyada beni takip ediyor. Amacı tamamen benim ve Kaan'ın ismi üzerinden haber olmak, prim yapmak. En son aynı mekanda karşılaştık. Beni tahrik edecek hareketler yaptı. Kadının amacı ünlü olmak. Hiçbir işi gücü olmayan bir kadın... Bu onun için bir proje. Amacına da ulaştı.



'BİZİ AYIRACAKLAR' DEDİ



Sosyal medya hesabı açtığımda evde büyük tartışma çıktı. 'Sosyal medya hesabı açma, bizi ayıracaklar' diyordu Kaan. Yalvardı bana, 'Kapat o hesabı' diye. Neden ayırsınlar diye düşünüyordum. Instagram hesabım gizliydi, Kıvılcım sürekli arkadaşlık isteği gönderiyordu. Kaan, bu olayın ortaya çıkmasını hiç istemedi. Gizli gizli yaşayacak ve bitirecekti o ilişkiyi. Bu arada, Kaan'dan ben ayrıldım; isteseydim boşamazdım onu. Çocuklar olduğu için hep görüşeceğiz. Ancak o eski kocamdan fazlası değil.



'AŞIK OLMAK İSTİYORUM'



Hayatımda biri yok. Kötü günleri geride bıraktım. Aşık olmak istiyorum ama Kaan'ı tanıyorum. Eğer hayatıma biri girerse vereceği tepkiden emin değilim. Ancak hakkı yok, aşık olacağım ve asla Kaan'a geri dönmeyeceğim. Çünkü çok hastalıklı bir ilişki olur, beni yine aldatır. Bıraksınlar artık. Hiçbir şey beni yıkamaz. Çocuklarım benim en önemli varlıklarım.



'KAPSÜL KOLEKSİYON HAZIRLAYACAĞIM'



Şimdilerde oyunculuk yapmak istiyorum. İmzaladığım iki iş vardı. Ancak biliyorsunuz, bir şey oluyor, projeler iptal oluyor. Benim de öyle oldu. İstanbul Moda Akademisi'nden dereceyle mezun oldum. Tasarımlarım İstanbul Moda Haftası'nda sergilendi. Markalara kapsül koleksiyonlar hazırlamak istiyorum. Şu anda görüşmeler yapıyorum. Bu işi yapmayı çok seviyorum; çünkü yaratmayı çok seviyorum. Artık piyasada bu tip haberlerle var olmak istemiyorum. İşimle gündemde olmak istiyorum. Kendi paramı kazanmak ve çocuklarımı iyi yetiştirmek istiyorum.