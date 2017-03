Düşük yağ ve kalori oranı, yüksek lif ve protein içeriği sayesinde tüm beden sağlığınız için sayısız faydası bulunan fasulye, beyin sağlığını da koruyor. Fasulyeyi, haftada üç öğün tüketmeniz yeterli

Hastalığı yaşayan kişi kadar yakın çevre ve ailesinin de hayatını zorlaştıran Alzheimer, son yıllarda sıkça karşılaştığımız bir rahatsızlık. Kısaca tanımlamak gerekirse Alzheimer; hafıza, düşünme ve davranış yetilerinde ortaya çıkan bir demans (bunama) türüdür. Genelde semptomlar, yavaş ve hafif şiddette görülmeye başlar ancak zamanla günlük rutinleri dahi etkileyebilecek kadar şiddetlenir.

Gelişen teknoloji ve kalitesi artan yaşam şartları, beklenen insan ömründe ciddi bir artışa sebep oldu. Yaşlanabiliyor olmakla beraber ileri yaş rahatsızlıklarıyla karşılaşma oranı da arttı. Alzheimer, en trajik ileri yaş rahatsızlıklarından biridir ve demansın (bunama) en sık görülen formudur. Davranış bozuklukları ile başlar, hafıza kaybı ile devam eder ve artan nörolojik semptomlar sebebiyle ölümle sonuçlanır.



HENÜZ TEDAVİSİ YOK

Maalesef bu hastalığın henüz bir tedavisi yok. Ancak bilim adamları tedavi edici yöntemler ve belirtileri erken teşhis ederek hastalığın ilerlemesini yavaşlatacak teknikler üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kalp rahatsızlıkları ya da kanser kadar değilse bile Alzheimer da ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre, dünya üzerinde 26 milyondan fazla kişi Alzheimer ile mücadele ediyor. 2050 yılı için beklenen hasta sayısı ise oldukça yüksek. Bilim adamları, 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 1'inden fazlasının Alzheimer hastası olacağı öngörüsünü taşıyor. Alzheimer'ı tetikleyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında en majör beş faktörü sıralamak gerekirse; yaş, genetik miras, diyabet, kafa travmaları ve kalp rahatsızlıkları sayılabilir.

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltmak aslında mümkün. Bunun, egzersizden beslenmeye pek çok yolu var. İşte size bazı tavsiyeler:



Mümkünse her sabah veya akşam (günde bir kez olabilir), sert bir zemin üzerinde çıplak sağ ve sol ayak üzerinde (gözleriniz kesin tam kapalı), her iki kolunuz yanlara T şeklinde açık, yaklaşık 30 saniyede 100'e kadar, tek ayak üzerinde sesli sayarak dengede durma eğitimine vücudunuzu ve beyninizi alıştırın.



PLAK BÜYÜMESİYLE MÜCADELE

Yapılan araştırmalar, folik asidin Alzheimer'ı geriletmede son derece önemli bir kaynak olduğunu gösteriyor. Bu amino asitten zengin gıdaları şöyle sıralayabiliriz: Kıvırcık, lahana, ıspanak, börülce, kuru fasulye ve baklagiller.



E vitamini oldukça güçlü bir antioksidan kaynağıdır ve yağ içinde eriyebilir. Bu özelliği sebebiyle Alzheimer hastalarında görülen plak büyümesiyle mücadelede önemli bir yardımcı olan E vitamini; badem, fındık, ay çekirdeği, yer elması ve zeytinyağında bolca bulunur.



Hardal ve köri sosları da, araştırmalar neticesinde Alzheimer'ı tedavi etmede faydalı olduğu belirtilen yiyecekler arasında sayılıyor. Bazı kaynaklar bu sosların faydalı olmasının altında, zerdeçal barındırmalarının yattığını söylüyor.



11 YAŞ GENÇ GÖRÜNÜN

Yapılan araştırmalar, yeşil yapraklı sebzelerin Alzheimer hastalığı riskini azalttığını gösteriyor. Ayrıca yeşil yapraklıları yemeyi alışkanlık haline getirebilirseniz, bir müjdemiz daha var. Yapılan karşılaştırmalı bir araştırmada, her gün bir öğün yeşil yapraklı sebze tüketenler, tüketmeyenlere oranla 11 yıl öncenin değerlerini göstermişler. Yani 11 yaş daha genç görünüyorlar!



Kanatlı kümes hayvanlarının beyin sağlığı için faydası ve gerekliliği yapılan araştırmalar neticesinde gösterildi. Haftada bir ya da iki kez kanatlı kümes hayvanı tüketmeniz, Alzheimer riskini azaltmanız için yeterli. Kümes hayvanlarının sanayi tipi yetiştirilmesi son yılların tartışma konularından biri. Beklenen faydayı elde etmek için organik ürünler tercih etmelisiniz.



Fasulye, Alzheimer'a yakalanma riskini düşürdüğü ispatlanan yeni keşiflerden biri. Ayrıca düşük yağ ve kalori oranı, yüksek lif ve protein içeriği sebebiyle de tüm beden sağlığınız için sayısız faydayı beraberinde getiriyor. Haftada üç öğün tüketmeniz yeterli.



Zeytinyağı, sağlıklı her diyetin ana parçasıdır. Pek çok sebeple zeytinyağı tüketmeniz tavsiye edilir. Son yıllarda yapılan bir araştırma, yemeklerini zeytinyağı ile pişirmeyi alışkanlık haline getirenlerin idrak ve kavrama yeteneklerinin arttığını gösterdi. Bu da zeytinyağının beyin sağlığını korumada ne derece faydalı olduğunun ispatı niteliğinde.



ÇAYINIZ YEŞİL OLSUN

Yapılan araştırmalar, beyin sağlığınız için düzenli olarak tam tahıllı yiyecekler tüketmeniz gerektiğini söylüyor.



Alzheimer'a iyi gelen vitaminler arasında; B, C, E ve A vitaminleri yer alıyor. Bu vitaminlerden zengin oldukları bilinen biber, nane, yumurta sarısı, havuç, tatlı patates, kayısı, domates ve beyaz peynir; Alzheimer ile mücadelede önleyici ve geciktirici gıda maddeleri arasında yer alıyor.



Yeşil çay içmeyi alışkanlık haline getirin. İçeriğinde yer alan maddelerin hafıza üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.



HAFTADA İKİ KEZ KIRMIZI MEYVE

Çilek ve yaban mersini gibi berry cinsi meyveler, beyin sağlığınızı korumanız için son derece faydalı alternatiflerdir. Haftada iki kez bu cins meyve tüketen kadınlar arasında yapılan bir araştırma, 2.5 yılın sonunda, bu düzeni devam ettiren kadınların kavrama (idrak) yeteneklerinin ciddi oranda arttığını gösterdi.



Kuruyemişler (fındık, ceviz ve badem gibi) beyin sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca içerdikleri sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlar sebebiyle kalp sağlığınızı korumak için de önemli birer yardımcıdırlar. Beklenen faydayı elde etmek için haftada beş kez yemiş tüketmeniz yeterli.



SOĞUK SU BALIĞI TÜKETİN

Omega 3 eksikliği Alzheimer hastalığının tetikleyicileri arasında sayılıyor. Somon ve uskumru gibi balıklar, omega- 3'ten oldukça zengindir. Bunun yanında içeriklerinde bulunan DHA (dihidroksi asetan) isimli madde, beyin sağlığı açısından son derece faydalıdır. Haftada bir öğün balık yemeniz yeterli.