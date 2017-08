Gözeneklerinizin neden tıkandığını biliyor musunuz?

Hormonal değişiklikler, regl dönemi ve hamilelik; sebumun fazla salgılanmasına neden olur. Bu da gözeneklerin tıkanması demektir. Cildinizi temizleyin ve sık sık dokunmayın

Cilt, vücudumuzu kaplayan en büyük organdır ve üzerinde minik açıklıklar bulunur. Bu açıklıklar sayesinde sebase adı verilen bezlerden cildimizin yüzeyine sebum (yağ) gelir. Açıklıklar, derimizin epidermis yüzeyinin altındaki birkaç katına doğru uzanır. Bu açıklıklar sebumun çok fazla salgılanması, yüzeyin çok sayıda kuru veya ölü hücrelerle kaplanmasından dolayı tıkanabilir. Ancak gözenek tıkanmasının çevresel nedenleri de vardır. Gözenekler her gün kirli havaya maruz kalır ve toz, tüy, partikül gibi pislikler ile de tıkanabilir.

Cilt gözeneklerinin tıkanması için sabit bir yaş aralığı yoktur. Bununla birlikte çoğu erkek ve kadında cilt tıkanmaları en fazla ergenlik döneminde meydana gelmektedir. Ergenlik döneminde, vücudunuzda çeşitli hormonların salgılanması artar ve bu, sebumun daha fazla salgılanmasına neden olur. Hormonal değişiklikler, adet döngüsü ve gebelik sırasında da ortaya çıkabilir. Bu tetikleyiciler de gözeneklerin tıkanmasına sebep olabilir.

Gözenek tıkanmalarını bu etkenlerle sınırlı tutmak mümkün değildir. Bazı kişisel alışkanlıklar tıkanma sebepleri arasında sayılabilmektedir.

İşte o alışkanlıklardan bazıları:



YÜZÜNÜZE SIK SIK DOKUNMAYIN

Bir dakikanızı ayırın ve elinizle parmaklarınızın gün boyunca dokundukları şeyleri düşünün; masalar, lavabo kulpları, kredi kartınız, bilgisayar klavyesi, kumanda, direksiyon, telefon ve pek çok cisim.

Ellerinizi kullandığınız fiziksel aktivitelerden sonra eliniz ile yüzünüze dokunmanız petrol, bakteri, virüs, allerjenler ve diğer yabancı maddelerin cildinize aktarılmasına ve gözenekleri tıkamasına neden olabilir. Psikologlara göre bu alışkanlık, bireyin daha anne karnındayken meydana gelebilir. Uyku sırasında yüz teması, parmak emme ve elin üzerine uyuma gibi alışkanlıklar çocukken de edinilebilir.

Yetişkinliğe doğru zamanla azalan alışkanlıklar özellikle aile ve arkadaş çevresi içerisinde sevgi göstergesi olarak ifade edilebilir. Ancak her temas öncesinde ellerin temiz olması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Yeteri kadar temiz olmayan eller; akne, sivilce ve pek çok cilt hastalığını beraberinde getirebilir.



AKNELERİNİZİ ELLEMEYİN

Sivilce veya aknenizin boyutu ne olursa olsun dokunmaktan kaçınmak gerekir.

Özellikle sivilcelerin patlatılması iz oluşumuna neden olabileceği gibi, çok daha kötü bir hal almasına da sebebiyet verebilir.

Cildinizi sıktığınızda ve gerginleştirdiğinizde ince çizgiler, iltihaplanma ve tahriş oluşumuna ortam hazırlar. Bu hareket aynı zamanda bir süre sonra aknelerin boyutunda büyümelere sebep olabilir. Ayrıca eliniz yeteri kadar steril olmadığından uygulayacağınız basınç, elinizdeki mikrop, bakteri ve enfeksiyonlarınız, tıkanmayı daha kötü bir hale getirebilir.



UYUMADAN CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Cildiniz gün içerisinde pek çok çevresel etkenlere maruz kalır. Özellikle makyaj malzemelerinin ciltte birkaç saat veya daha uzun kalması gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Makyaj ürünleri bütün gün yağ ve çevresel kirleticilerin cildinize yerleşmesine ortam hazırlar. Özellikle makyaj ile uyumak cilt gözeneklerinin gelişmesine, akne ve sivilcelerin artmasına ve cildin hızla yaşlanmasına yol açar. Cilt temizleyicilerini kimyasal buluyorsanız gül suyunu kullanmayı deneyebilirsiniz. Gül suyu, cildi yatıştırır ve kirden arındırır.



GÜNE SU İÇEREK BAŞLAYIN

Cildinizin neme en çok ihtiyaç duyduğu saatler, uzun bir gecenin ardından gelen günün ilk saatleridir. Yapılan araştırmalar, sabah uyandığınızda bir bardak soğuk su içmenin, cildin ihtiyaç duyduğu nemi almasına yardımcı olduğunu gösteriyor.



ILIK DUŞ ALIN

Sabah uyandığınızda ılık su ile duş alın, sıcak su ile değil. Siz uyurken cildiniz uyumaz ve ertesi gün ihtiyaç duyacağı nemi elde etmek için yağlı bir tabaka üretir. Özellikle sıcak havalarda ılık duş sayısını ikiye çıkarabilirsiniz.

Aşırı sıcak hava, sürekli terlemenize sebep olur. Ter ise vücudun su kaybetmesi anlamına gelir ki, ne kadar sıcak, o kadar su kaybı demektir.

Sıcak yaz ayarında sağlıklı görünen bir cildiniz olsun istiyorsanız iki şeye dikkat etmeniz gerekir; bol su içmek ve her gün koruma faktörlü nemlendirici kullanmak.



SU BAZLI ÜRÜNLER KULLANIN

Cildinizdeki lekeleri veya renk farklılıklarını kapatmak için kullanacağınız ürünlerin yağ içermediğine, su bazlı olduğuna dikkat edin. Akne ve sivilcelerin kötü görünümünü ortadan kaldırmak üzere kullanılan kapatıcı ürünler, sorunlu bölgenin daha fazla yağlanmasına ve iltihaplanmasına neden olabilir.



HAFTADA BİR DOĞAL MASKE UYGULAYIN

Cildiniz için haftada bir kil maskesini deneyin. Kil maskeleri, gözenekleri tıkayan maddelerin temizlenmesine yardımcı olur. Piyasada pek çok kil maskesi bulabilirsiniz. Ancak evde kendi kil maskenizi hazırlamanız da mümkün. Gerekli malzemeler;

1 çorba kaşığı bentonit kil (aktarlarda bulunur)

1 çorba kaşığı su

1 çorba kaşığı yulaf ezmesi Tüm malzemeleri karıştırıp temiz yüzünüze uygulayın, gözeneklerinizin tıkandığı tüm alanları kapladığından emin olun. Maskeyi yüzünüzde 10 dakika bekletin. Yüzünüzü su ile yıkayın, yumuşak bir havlu ile kurutun ve nemlendirici uygulayın.



YAĞLI CİLTLER İÇİN DOMATES KULLANIN

Yağlı ciltler genelde parlak görüntüleri sebebiyle sahiplerini huzursuz eder. Bu durumdan kurtulmanın yolu, doğal malzemelerle mümkün. Siyah nokta, genelde burun bölgesinde birikse de tüm yüze yayılabilen can sıkıcı bir durumdur. Siyah noktalarından bir türlü kurtulamayanlar, dayanamayıp onları sıkarak kalıcı lekelere, hatta apselere sebep olabiliyorlar. Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal maske tarifi:

1 adet domates

1 tatlı kaşığı gliserin

1-2 damla asilbent tentürü Bu malzemeleri karıştırarak haftada bir cildinize uygulayabilirsiniz.