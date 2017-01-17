İlk tur oylamadan memnunuz. İkinci turda da benzer sonuçlar alacağız. Referandumdan beklentimiz teorik olarak yüzde 70. Bu orana ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi. AK Parti'nin halihazırda millet nezdindeki desteği paketin kabul edilmesi için yeterli. Ama MHP'nin performansı paketin yüksek düzeyde kabul görmesinde etkili olacak

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında Meclis kulisinde SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım referandum, AB ve ABD ile ilişkilere ilişkin de önemli mesajlar verdi:



MAŞALLAH SAPASAĞLAMIZ: İlk tur oylamadan ve sonuçlarından memnunum. Rakamlar belli bir yere oturmuş görünüyor. Bu da bizim için yani asıl hakem olan millete konuyu götürmek için yeterli. AK Parti grubu maşallah sapa sağlam. Nihayetinde 15 yıllık tecrübe var. İkinci turda da benzeri sonuçların alınacağını umuyorum. Referandum için bir tarih vermek paketin Meclis'ten geçmesine ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onay sürecine endeksli. Zaten bu konuda işleyen bir takvim de var. Kampanya süreci ve kampanyanın ana mesajı konusunda ikinci tur oylamadan sonra yoğun çalışacağız.



MİLLET OLUP BİTENİN FARKINDA: ("Anayasa değişikliğini halk yeterince bilmiyor" diyen CHP'ye) "O onların hüsnü kuruntusu. Millet olup bitenin farkında. Oylama aşamasında da milletin temsilcilerinin ne yapmak istedikleriyle oylama tarihindeki şartlar belirleyici olur. Şu anda milletin gündeminde terör ve ekonomi var. Referandum sürecinde cumhurbaşkanlığı sistemini milletin gündemine daha fazla taşıyacağız.



AKLA ZİYAN İŞLER: (Federasyon gelecek Tartışması) Bunlar akla ziyan işler. Bu zorlama fikirleri nereden çıkarıyorlar? MHP de AK Parti de CHP de başlangıçta böyle bir şey yok diye açıklama yapmışlardı.



MİLLETİN DESTEĞİ YETERLİ: Referandumdan beklentimiz teorik olarak yüzde 70. Önemli olan bu sınıra yaklaşmak. Bu orana ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi. AK Parti'nin hali hazırdaki millet nezdindeki desteği paketin kabul edilmesi için yeterli. Buna bir de MHP'nin performansı eklenecek. MHP'nin performansı paketin yüksek düzeyde kabul görmesi için etkili olacak.



'BİZE GELİNCE HUKUK DEVLETİ' "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 23 Ocak toplantısında Türkiye'yi izlemeye almayı tartışacak. OHAL başta olmak üzere Türkiye'ye yönetilen 6 konudaki eleştiriye 23 Ocak'tan önce çözüm bulmak için çalışıyoruz. Eleştirileri ortadan kaldıracak karşı hamlemiz olacak. Venedik Komisyonu da anayasa değişikliğiyle ilgili rapor hazırlıyormuş. Bunu da dikkate alacaklarını tahmin ediyorum. Fransa'da da OHAL var. Ama bize gelince hukuk devleti sorgulamasına girebiliyorlar."



"FETÖ VE PKK AVRUPA'DA YAYGIN" AB üyesi ülkelerde halkın yüzde 59'u Birlik'ten memnun değil. Avrupa ülkelerinde lider yok, Brüksel bir bürokratik devlet olmuş. Lider olmayınca da ülkelere marjinal uçlar hakim oluyor. Terör örgütü FET Ö ve PKK Avrupa'da yaygın, gündem belirleyebiliyorlar. Bu terör örgütleri medyada da siyasette de etkililer.



'TRUMP İLE YENİ DÖNEMİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ' "Başkan Trump ile birlikte Türk- Amerikan ilişkilerinde yumuşama olmasını ve yeni bir dönemin başlamasını bekliyoruz. Ancak bu Başkan'ın ve ekibinin oturmasına bağlı olarak gelişecek. İki ülke olarak yapılan karşılıklı açıklamalar da bunu gösteriyor. Astana Zirvesi'ne ABD'yi de çağırmayı düşünüyoruz."



"İNGİLTERE AB'DEN ÇIKMAYABİLİR" "Geçenlerde İngiltere'den gelen bakanla sohbet ettik. Topluluktan çıkmak için mevzuata bir hüküm konulmamış. Şimdi oturmuşlar; nasıl çıkartacağız diye tartışıyorlar. Topluluktan İngiltere'yi çıkarmaları 4 yılı bulurmuş. Ben İngiltere'nin birlikten çıkacağını zannetmiyorum. Son anda bir referandum daha yaparlar."



'GELECEĞİ ANLATACAĞIZ' "Referandum kampanyasının ana temasını hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve parti yönetimimiz oturup çalışacağız. Birkaç ana mesaj etrafında anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin geleceği arasındaki ilişkiyi anlatacağız."