Binali Yıldırım’dan Yunan mevkidaşına çağrı: Darbecilerin iade edilmemesi hayal kırıklığı. Bir mektup yazarak bu kararın tekrar gözden geçirilmesini istedim. Bize karşı hasmane tutuma verecek cevabımız her zaman vardır

Başbakan Binali Yıldırım, darbeci 8 askeri iade etmeyen ve Ege'de tahrik edici girişimlerde bulunan Yunanistan'a net ve sert mesaj gönderdi. Yunanistan Başbakanı Çipras'a mektup gönderdiğini açıklayan Yıldırım, "Türkiye'ye karşı hasmane tutuma verecek cevabımız her zaman vardır" dedi. Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel'e de "Almanya'da 3,5 milyon Türk var, bunların çoğu seçmen.

Bölücüleri memnun ederken, Almanya için üreten, çalışan milyonlarca kardeşimizi göz ardı etmemek lazım" mesajı verdi. Yıldırım, gazetelerin Ankara Temsilcileri ile yaptığı sohbette, gündeme dair soruları yanıtladı:



'ORTAK GELECEĞİ KONUŞALIM'

Yunan Savunma Bakanı, Kardak'a çelenk attı. Sanki gerilim tırmandırılıyor...

Yunanistan komşumuz. Coğrafya kaderdir, komşumuzu seçemiyoruz. Mevcut olanla geçinmeyi başarmamız lazım. Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini bozacak davranış içinde değil. Karşı taraftan gelen tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları gerekir. Sorunları değil, ortak geleceği, ortak menfaatleri konuşmalıyız. Ama hasmane tutum kimden gelirse gelsin Türkiye'nin verecek cevabı vardır.



Yunanistan darbeci askerleri de iade etmedi...

Darbecilerin iade edilmemesi meselesi bizim açımızdan hayal kırıklığıdır. Bu konuda Sayın Çipras'a bir mektup gönderdim. Bu kararın bir kez daha hukuk içerisinde gözden geçirilmesi ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim.



Cevap geldi mi?

Yok, yeni gönderdim. Komşuluğa yakışan da budur. Diğer komşularımız böyle yaptılar.





Gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluşan Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ın darbecileri '(üstte) iade etmemesinin hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.



BEYAZ SARAY'DAN ÜÇ BEKLENTİ...

ABD ile de gündem yoğun...

Amerika ile ilgili üç işimiz var. 1- 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu, terörist başını iade etmeleri. 2- Suriye'de DEAŞ'ın yok edilmesi ve diğer terör örgütleri ile mücadele konusunda geçmiş yönetimin yanlışlarının düzeltilmesi. Nedir bu yanlışlar? PKK'nın devamı niteliğindeki PYD/YPG ve şimdi de SGD mi nedir? Hepsi aynı. ('SGD'ye, zırhlı araç da verdiler' denilmesi üzerine) Maalesef. Bunlarla iş tutmaktan Amerika yöneticilerinin vazgeçmesi lazım. Bir terör örgütünü yanına alıyorsun, başka terör örgütünü alt etmeye çalışıyorsun, ondan sonra onu ne yapacaksın? Onu da alt etmek için başka birini mi bulacaksın? 3- Türk toplumunda ABD algısı iyi bir düzeyde değil. Yeni yönetimin düzeltme yönünde somut adımlar atması gerekiyor.



Bahsettiğiniz 3 konuda bir sinyal alabildiniz mi?

Arkadaşlarımız yeni yönetimin ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Karamsar olmayı gerektirecek bir şey yok. Tebrik görüşmelerimizde konuya olumlu yaklaşılacağı yönünde işaretler aldık. Sandık nisanda



Sandık nisanda

Referandum için takvim nasıl gözüküyor?

Nisanda olacak. ('9 mu, 16 Nisan mı?' sorusu üzerine) İkisinden biri. Mayıs'a kalmaz.



Referanduma nasıl gidiyoruz?

Referanduma gidişimizde herhangi bir sıkıntı yok. Biz vatandaşa giderken hiç endişe yaşamadık. 'Hayır'cılar korku tünelini gösteriyorsa da aydınlık her zaman halkın önüne gitmekte. O yüzden çok rahatız. Ana muhalefet lideri bu değişiklik hakkında hiç ipe sapa gelmeyen şeyler söylüyor.

Neymiş? 'Üniter devlet gidiyor, memleket elden gidiyor...' Memleketi elden götürmek isteyenlerle, bölmek isteyenlerle aynı kampta buluştunuz. Onlar da 'hayır' diyor siz de 'hayır' diyorsunuz. Bu rejim değişikliği gibi abuk sabuk tartışmalar... Böyle bir şey yok kardeşim. Millete gına geldi bunlardan.