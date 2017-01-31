Mısır’da Sisi darbesi sonrası Türk-Mısır İş Konseyi Forumu ilk kez toplandı. Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Al Wakeel, “Ekonomik ilişkimiz, 2007’de kurulan Türk Endüstri Bölgesi ile taçlandı. Şimdi yeniden o günlere dönmeliyiz” dedi

Sisi darbesi sonrası ilk kez yapılan Türk- Mısır İş Konseyi Forumu için Kahire'deyiz. Süveyş, Nil ve Afrika dahil 2 milyar tüketiciye ulaşacak coğrafyada Türk işadamları ticaret ve yatırım için yıllardır zorlu mücadele veriyor. Üretici kayıt sistemi yüzünden Mısır ile Türk firmalarının ticari ilişkilerinde yaşanan belirsizlikler, laboratuvar uygulamalarıyla gelen ilave yükler, ödemelerde ve gümrük noktalarındaki sıkıntılar, Ro-Ro seferlerine Sina'nın kapanması, sıkıntıların bir kısmı.

ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ SORUNU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na son dönemlerde Mısır'da iş yapan Türk şirketlerinden bu ve benzeri yoğun şikâyetler ulaşıyordu: "Mısır, 'Üretici Kayıt Sistemi' uygulaması başlattı. Ülkemizden 4-5 firma dışında bu sisteme girebilen yok. Bu durum ihracatımıza büyük darbe vuracak. Ayrıca döviz limitleri, ödeme sorunları işleri zorlaştırıyor. Buna ek olarak gümrüklerde keyfi uygulamalarla karşılaşıyoruz."

Hisarcıklıoğlu, kendisine ulaşan her şikâyet için sık sık Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed Al Wakeel'i aramaya başladı. Aynı zamanda Afrika Odalar Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Al Wakeel, Sisi darbesi sonrası Mısır'ın yeni anayasasını hazırlayan 50 kişi arasında yer alan, ülkenin güçlü bir ismiydi. Ayrıca Al Wakeel ile Hisarcıklıoğlu, İslam Ülkeleri Odalar Birliği'nde Başkan Yardımcılığı, yeni kurulan Arap Odalar Birliği'nde de Eş Başkanlığı yürütüyorlardı.

Hisarcıklıoğlu, kısa süre önce Al Wakeel'i yine sorunlar nedeniyle aradığında davet gündeme geldi: "Gelin Kahire'de Türk-Mısır İş Forumu yapalım. Aramızdaki ekonomik ilişkiyi eski canlı günlerine yeniden döndürelim." Hisarcıklıoğlu, bu daveti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık, iki ülke iş dünyasının buluşmasına olumlu yaklaştı: "Mısır'la siyasi ilişkiler 'maslahatgüzar' seviyesine çekilmiş olsa da, iş dünyası olarak çalışmalarınızı sürdürün. Kahire'deki Maslahatgüzarımız Ali Rıza Güney size yardımcı olacak."

Bunun üzerine Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Mersin TSO Başkanı Şerafettin Aşut, TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Bolvadin TSO Başkanı Murat Tabak, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Arkas Holding CEO'su Can Atalay, Polaris Park Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Özkan ve TOBB'un Dış İlişkiler Müdürü Mustafa Bayburtlu'dan oluşan bir ekiple önceki akşam Kahire'nin yolunu tuttu. Toplantıları İskenderiye Başkonsolosu Serdar Belentepe de izledi.

BARIŞIN VE ZENGİNLİĞİN TEMELİ TİCARETTE

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşanabildiğini anımsatıp, ekledi: "Ekonomik ilişkilerin bundan ayrılması gerekir. Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin durumu bulunduğumuz coğrafyayı da ilgilendiriyor. Coğrafyamızda çatışmalar var. O nedenle iş dünyasına çok önemli görevler düşüyor. Zenginliğin ve barışın temelinde ticaret var. İşadamlarımızın yaptığı her anlaşma, ülkeye ve bölgeye hizmettir. İbadet kadar kıymetlidir."

İLİŞKİLER DE 2007'YE DÖNME ZAMANI GELDİ

Ahmed Al Wakeel, dün sabah gerçekleşen Mısır-Türkiye İş Forumu'nun açılışında şu mesajı verdi: "Aramızdaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için 20 yıl çaba harcadık. Mısır'daki Türk yatırımları birkaç milyar doları buldu. Aramızdaki ekonomik ilişki, 2007'de kurulan Türk Endüstri Bölgesi ile taçlandı.

Şimdi yeniden o günlere dönmenin zamanı geldi."

DOSYALARI AÇALIM

Wakeel, Mısır'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 12 milyar dolarlık stand-by anlaşması imzaladığını belirtti: "Mısır, Türkiye için Afrika'ya, Türkiye de Mısır için Avrupa'ya açılan kapıdır. Ben ülkemizin anayasasını hazırlayan ekipte yer aldım. Ekonomik yol haritamızı da oluşturduk. Büyük projeler hayata geçecek. Gelin, bekleyen dosyaları yeniden açalım, ekonomik ilişkilerimizi geliştirelim."

Rifat Hisarcıklıoğlu da, Mısır ve Türkiye'nin tarih boyunca hep iç içe olduğunu hatırlattı: "Kuru kuruya kardeşlik olmaz. Kardeşliği ekonomik ilişkilerde de görmeliyiz. Aramızdaki ticaret hacminin 5 milyar doları gördüğü dönemler oldu. Türk şirketleri Mısır'a 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. 60 bin Mısırlı'ya istihdam kapısı açtı. Mısır, Türk sanayicisi için üretim üssü haline geldi." Son yıllarda ekonomik ilişkilerde gerilemeye dikkat çekilerek; ticaret hacminin 4 milyar dolara gerilemesi üzerinde duruldu. Bu düşüşün sebeplerinden biri de son yıllarda artan korumacılık rüzgârları... Hisarcıklıoğlu; Mısır'ın bazı korumacı politikalarına dikkat çekerek; "Korumacılık ülkeleri zenginleştirmez, aksine fakirleştirir" mesajı verdi.