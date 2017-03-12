Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti sonrası uçakta gazetecilere yaklaşan referandumu değerlendirdi: Meydanların dilini önemserim. Sokakta ‘evet’ diyenlerin sayısının arttığını görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik gerçekleştirdiği Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın gümdemdeki konularla ilgili açıklamaları:

Anketlerde sonuçlar henüz çok sağlıklı olmamakla birlikte, evet oylarının tırmanışta olduğunu söyleyebilirim. Meydanlar artış olduğunu gösteriyor. Ben meydanların dilini çok önemserim. Meydanları görünce, tırmanışın devam ettiğini görüyorum. Referandum tarihi yaklaştıkça evet diyecek olanların oranı da artacaktır. Ben çok fazla kararsız olduğu kanaatinde de değilim. Meydanlarda, caddelerde görülen bu. Kaldı ki kimin 'hayır' dediğine de bakmak lazım. Kim diyor? Kandil, 'hayır' diyor; bölücü terör örgütünün başındakiler 'hayır' diyor. Ona destek verenlerin kimler olduğu da belli. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Kandil'dekileri seviyorsan onlarla berabersin. Onların bu ülkeye kazandırdığı bir şey var mı? Yok. Düşünün Yavuz Sultan Selim köprüsünü yapıyoruz adamlar onu dinamitlemek için gidiyorlar. Nereden, denizden... Biz bu köprüyü yaptık bitirdik. Osman Gazi öyle, Avrasya öyle, Marmaray öyle, 18 Mart'ın temelini atacağız.... Bunlar bizim dünyada marka yatırımlarımız. Ekonomisi battı, bitti denilen bir ülkede cebimizden para harcamadan yaptırıyoruz bunu, bu kadar hızlı yürütüyoruz. Ben, tırmanışta olan evet'lerin bu milletin yüzünü güldüreceğine inanıyorum.

Ben, 'evet' çıkacağına, Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum. Aksi takdirde Türkiye kaybeder. Olay bu kadar basit. Kasaların fırlatıldığı, memurların işçilerin maaşlarını alamadığı o dönemler tekrar yaşanmamalı. Artık zaman kaybı son bulmalı. Gensoru ile uğraş, güvenoyu ile uğraş. Saydım geçen gün, Türkiye'de 1950'den bu yana 40- 50 tane hükümet kurulmuş. Böyle bir ülke olur mu? İngiltere'de, Fransa'da böyle bir şey yok.

Biz 15 yıllık dönemde erken seçime hiç gitmedik. Erken seçim faturadır, niye millete bunu kestirelim. İstikrar ve güvenden kopmayacağız.