İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Airport City’nin, yabancı yatırımcıların dikkatini Türkiye’ye çekecek bir proje olduğunu söyledi

Türkiye'nin 2023 vizyonunun en önemli kilometre taşlarından olan İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nin 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı 2018'in ilk çeyreğinde devreye alınacak. Dünya çapında 350'den fazla destinasyon ile en büyük HUB'lardan biri olacak Yeni Havalimanı projesi içinde yer alan, alışveriş ve yaşam merkezi İstanbul Airport City de uluslararası yatırımcıların dikkatini Türkiye'ye çekecek. İstanbul Airport City, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen gayrimenkul fuarı MIPIM'de, uluslararası yatırımcıların karşısına çıktı. Fuar kapsamında düzenlenen organizasyonda, 100'e yakın uluslararası yatırımcı, İstanbul Airport City hakkında detaylı bilgi alma imkânına kavuştu.



REFERANS NOKTASI OLACAK

Cengiz, MAPA, Limak, Kolin ve Kalyon ortaklığındaki İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İstanbul Airport City'nin, 10.5 milyon metrekarelik alan ile dünya genelinde gelecekteki havalimanı şehirleri için bir referans noktası olacağını söyledi. Kalyoncu, İstanbul Airport City'nin oteller, ofisler, alışveriş merkezleri, sosyal tesisler, hastaneler, okullar ve sergi olanaklarıyla yeşil, sürdürülebilir bir tasarıma sahip olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Büyük ölçekli ve çeşitlendirilmiş mağaza karması sayesinde sadece havalimanı müşterilerine değil, tüm kente hizmet verecek bu proje, metro hattına doğrudan bağlantısı olan alışveriş ve yaşam merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı markaya ev sahipliği yapacak. Sağlık alanında 'mükemmeliyet merkezi' olarak tanımlanan, kümelenmiş bir sağlık kampüsü düşünüyoruz. Fuar merkezi, serbest bölge ve bir lojistik bölgesi düşünüyoruz."



BÜROKRASİSİZ BİR ALAN

Mehmet Kalyoncu, Türkiye'de uluslararası gayrimenkul yatırım fonları ve uluslararası gayrimenkul geliştiricilerinin yaşadığı en büyük sıkıntının, yerel yönetimlerle imar, inşaat ruhsatı ve iskan gibi konularda yaşanan süreçler olduğunu, bu nedenle yabancıların ya bir yerel ortak bularak ya da farklı bir şekilde bu süreci yönettiklerini söyledi. Kalyoncu, yabancı yatırımcıların konsantrasyonunu, enerjisini düşürecek her türlü bürokrasiyi bu projede azaltacaklarını, bürokrasinin olmadığı bir alan oluşturacaklarını vurguladı. "Airport City'ye yatırıma gelen, bakanlıkla, bürokrasiyle, belediye ile değil, sadece bizimle muhatap olacak" diyen Kalyoncu, "Havalimanı için işletme süremiz 25 yıl. Sonrasında yeniden işletme ihalesi gündeme gelecek. Airport City alanı için DHMİ ile görüştük, üst kullanım hakkıyla kiralama süresini 49 yıla çıkarmalarını istedik. DHMİ sunduğumuz modele ikna olup kabul etti" dedi. Kalyoncu, İstanbul Airport City'yi, uluslararası gayrimenkul yatırımcıları ve gayrimenkul piyasasının dikkatini tekrar Türkiye'ye çekecek önemli bir proje olarak gördüklerini ifade etti.



ELİNİ ÇABUK TUTAN BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAR

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nin hayata geçmesi ile beraber etrafında yeni bir havalimanı kenti kurulduğunu, bu şekilde başka bir örnek bulunmadığını ifade etti. Kanal İstanbul Projesi'nin de bu şekilde planlandığını belirten Keskin, "Kanal İstanbul'un etrafında yaklaşık 1.5 milyonluk bir popülasyon olacak. Bu projenin de İstanbul Yeni Havalimanı ile etkileşimi olacak. Her iki proje birbirine katkı sağlayacak" diye konuştu. Keskin, Airport City Projesi'nin en başında elini çabuk tutan yatırımcının çok büyük avantajlar sağlayacağını söyledi.



2.500 KONUT YER ALACAK

İGA Airport City Müdürü Ayhan Ökmen, MIPIM'deki stantta yer alan maketten projeyi anlatırken, 3 fazda toplam 2 bin 500 konutun yer alacağını söyledi. Ökmen, her uçak iniş ve kalkışının çevrede yarattığı gürültü ve sarsıntının hatırlatılatılarak, "Küçük de olsa sürekli sarsılan bir ortamda kim ev almak ister? sorusunu, "Araştırmalar, havalimanında çalışanların yüzde 3'ünün çok yakında ikameti tercih ettiğini gösteriyor. 3'üncü havalimanında çalışan sayısı 100 bine ulaşacak" diye yanıtladı.



6 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Kalyoncu, "İstanbul Yeni Havalimanı projesi 76.5 milyon metrekare alana sahip. Bunun 10.5 milyon metrekaresi İstanbul Airport City alanı olacak. Bizim asıl misyonumuz; Türkiye'ye de örnek bir kentleşme modeli getirebilmek" dedi. İstanbul Airport City'nin, Türkiye'de faaliyet gösteren global şirketler için uygun bir yer olduğunu kaydeden Kalyoncu, "Diyelim ki tamamına yatırımcı çektiniz. Ne kadar bir yatırım söz konusu olabilir?" sorusuna, "Hepsini topladığımızda 6 milyar euroluk bir yatırım olacak" yanıtını verdi.



ÇİÇEK TİCARETİ HOLLANDA'DAN GERİ ALINABİLİR

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kalyoncu, Hollanda'daki çiçek mezatının ikinci bir üs arayışına girdiğini, önce Dubai'yi düşünürken İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte buraya yöneldiğini bildirdi. Kalyoncu, bir gazetecinin "Yani 400 yıl önce Hollanda'ya gönderdiğimiz lale ile kaptırdığımız çiçek ticaretini tekrar kendi üzerimize alabiliriz" şeklindeki ifadesi üzerine, "Aynen öyle" dedi.



TEK KALEMDE 32 BİN M2 KİRALANDI

İGA İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, Yeni Havalimanı'ndaki kiralanacak alanların büyüklüğünü anlatırken, "Tek kalemde 32 bin metrekarelik yemeiçme alanını kiraya verdik. Kiracının kim olduğu sorusunu ise Mehmet Kalyoncu yanıtladı: "TU'M ve IC Grubu kiraladı." Kalyoncu, şirketin ortaklarını da paylaştı: Kalyon, Cengiz ile Saat & Saat. Keskin, TU'M'un açılımı için ipucu verdi: Talha (Cengiz), Uğur (Kaya), Mehmet (Kalyoncu). 3 ortağın isimlerinin baş harfleri. Kalyoncu, TU'M'un Osmanlıca'daki anlamının 'azık' olduğuna dikkat çekti.



İPEK YOLU'NU BU KEZ HAVADAN KURACAĞIZ

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, projedeki yeme içme ünitelerinde de konseptler olduğunu, değişik kültürlerden insanların projede buluşacağını ifade ederek, "İstanbul Yeni Havalimanı ve İstanbul Airport City ile İpekyolu'nu bu defa havadan kuracağız. Orası kültürlerin, her türlü yeme-içmenin, ticaretin el değiştirdiği bir merkez, stratejik bir platform olacak" dedi. Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gelirlerin nasıl artırılacağına ilişkin olarak da, "Dünya ortalamasında şöyle bir istatistik var. Yıllık 1 milyon yolcu başına arz edilen alışveriş alanının ortalama bin metrekare olması gerekiyor. Rahat rahat alışveriş yapılabilmesi için en optimum metrekare bu. Atatürk Havalimanı'nda bu alan sıkışmış durumda, yani 400 metrekare. Yeni havalimanında yaklaşık bu rakam bin 450 metrekare civarı olacak. Bunun alışverişe pozitif yönde etkisi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



AIRPORT CITY'DE 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

»» Tamamlandığında 10.5 milyon metrekare alana sahip olacak



»» 3 otel, bir büyük hastane, 2 bin 500 konut, alışveriş merkezi, lojistik merkezi ve serbest bölge yer alacak



»» Kiralanabilir alan 1 milyon 550 bin metrekare



»» Bünyesindeki Business Park, A + ofis olanaklarıyla yeni ticaret merkezi olacak



»» Merkez Bölge'de oteller, hastaneler, ofis alanları, alışveriş ve yaşam merkezi ile çevrili plaza alanı metro hattına doğrudan bağlanacak



»» Alışveriş ve yaşam merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı markaya ev sahipliği yapacak ve 24 saat hizmet verecek



»» Havalimanının ilk fazı ile eş zamanlı olarak Merkez Bölge, 420 bin metrekare alana inşa edilecek



»» Projenin Merkez Bölgesi'nde toplam 750 bin metrekare inşaat alanında oteller, konut alanları, AVM, ibadethane ve hastane gibi pek çok yapı ile istihdam olanakları yaratacak



»» Havalimanının ikinci fazı ile inşa edilecek olan Doğu Bölgesi 775 bin metrekare toplam alanı kaplayacak



»» 2.5 milyon metrekarelik bölümü şehir parkına ayrılacak



»» 6 milyar euro yatırım çekilecek