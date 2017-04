Katar Kuzey Otoyolu’nun yapımını sürdüren, stat projesini de Al Jaber Engineering’le birlikte 2020’de tamamlayacak olan Tekfen Grubu, ülkede son 12 yılda 5 milyar dolarlık işe imza atı

Expo Turkey by Qatar, Türkiye ile Katar'ın ilk kez düzenlediği uluslararası fuar... İlki olması açısından son derece önemli ve seneye yenisini yapacağımızdan, ileri iyileştirme alanlarını bugünden belirlemekte fayda var. Öncelikle tanıtımın daha etkin yapılması gerekiyordu.

Türk'ün Türk'e reklamına değil, yabancının bu fuara cezbedilmesine ihtiyacımız var.

Zamanlama, fuarların başarısında önemli etken. Misal Expo Turkey by Qatar'ın, uluslararası motosiklet fuarına denk gelmesi, ziyaretçi sayısını azaltmış. Ayrıca Katar'da okul tatili düşünülmeli ve kenti boşaltan tatilciler hesaba katılmalıydı. Yer itibarıyla kentin ortasındaki büyük fuar alanı yerine daha uzak mekân, katılımı sınırlandırabiliyor.



EKSİKLİKLER GİDERİLİR

Bir başka iyileştirme alanımız; sahipliğe dair... Türkiye'nin büyük faydalar umduğu bu fuara katılım, bakan düzeyinde bekleniyordu, fakat referandum sonrasındaki siyasi trafik yüzünden açılış müsteşar düzeyine indi.

Mütekabiliyet sebebiyle Katar'daki sahiplik de bu seviyeye inince liderler zirvesi de dahil, fuarın en üst düzeyde temsili zayıf kaldı.

İnancım, bu eksiklerin gelecek yıl giderileceği ve daha görkemli yeni sürümüyle Expo Turkey by Qatar'ın başarılı olacağıdır.

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt'un, organizyonunu üstlendikleri ve 19-21 Nisan'da ilki düzenlenecek olan Katar Expo ve liderler zirvesine daveti üzerine, 19 Nisan sabahı Doha'ya indik.

Fuar alanına doğru giderken, ülkede çok önemli bir otoyol yapımını gerçekleştiren Tekfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili ve Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özdemir'le haberleştik.

Bitirmek üzere oldukları otoyol projesinin bir bölümünü görmemizi istediler.

Katar Expo'ya Holding Başkan Yardımcı Cahit Oklap ve Tekfen İnşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı'nın da bulunduğu bir ekiple katılan Murat Gigin, Katar'da 12 yıldır iş yaptıklarına dikkat çekti.



7 PROJE TAMAMLANDI

Şu anda Katar Kuzey Otoyolu'nu yaptıklarını hatırlatan Gigin, 12 yılda 2.4 milyar dolarlık 7 proje tamamladıklarını vurgulayarak, "Bunun en önemli bölümünü Kuzey Otoyolu'nun 1.8 milyar dolarlık dilimi oluşturuyor" dedi. Gigin, tamamladıkları projeleri de sıraladı: "Ras Laffan-Mesaieed Etan Gazı Boru Hattı, Umm Bab-Mesaieed Ham Petrol Boru Hattı, Katar Petrokimya Şirleti Düşük Yoğunluklu Polietilen Tesisi, Merasim Yolu."



1200 PARÇA MAKİNA İŞBAŞINDA

2011 yılında 10 ayda tamamladıkları 155 milyon dolarlık Merasim Yolu'na dikkat çeken Gigin, "Proje 10.1 kilometrelik 3 şeritli otoyol, 10.5 kilometrelik 2 şeritli bağlantı yolu, 15.5 kilometrelik 2 şeritli servis yolu, 18 kilometre deve yolu, 18 kilometre yürüyüş ve koşu yolu, 21.2 kilometre bisiklet yolu ilet altgeçit-altyapı tesisilerinden oluştu" dedi.

Gigin, yapımı devam eden Kuzey Otoyolu'ndaki makina parkından da ilginç veriler paylaştı: "1200 parça makina, 3 asfalt plenti projeyi tamamlamak üzere çalışıyor."



34 KİLOMETRE 2.1 MİLYAR DOLAR

2016'da aldıkları Al Khor Expressway adlı otoyol projesine de değinen Gigin, "5 gidiş, 5 geliş olmak üzere 10 şeritten oluşacak 34 kilometrelik otoyol 36 ayda tamamlanacak" dedi. 2.1 milyar dolarlık bu projenin basit bir otoyoldan oluşmadığını belirterek ayrıntılarına dikkat çekti: "Güzergah üzerinde çok sayıda kavşak, viyadük ve üst geçit yer alıyor. Maliyeti bunlar yükseltiyor" dedi. Kısa otoyol turunu tamamlayıp, Katar Expo'nun yapıldığı fuar alanına gelirken, Gigin, Tekfen Grubu'nun Katar bilançosunu açıkladı: "Katar'da 12 yılda tamamladığımız ve üstlenmiş bulunduğumuz projelerin toplam bedeli 5 milyar doları buluyor. Bu rakam, Türk müteahhitleri arasında Katar'da en fazla iş aldığımızı ortaya koyuyor."



SEAPEARL'DE YAŞAM TEMMUZDA BAŞLIYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, referandumdan kısa süre önce Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu'nun da aralarında bulunduğu gayrimenkul sektörü temsilcilerine şu mesajı verdi: "Yabancıya satışta KDV'yi sıfırlayın' dediniz, yaptık. Talep ettiniz, hükümetimiz yabancılara vatandaşlık verme kararı da aldı. Artık bizden istemeyi bırakın, yapılanların etkisini ortaya koyun." 'Expo Turkey by Qatar'daki standından Ataköy'deki Seapearl projesini tanıtan Özen Kuzu, Ağbal'ın mesajını aktarıp, "Sayın Bakanımız çok haklı. Şimdi iş bize düşüyor. Artık referandumdan kaynaklanan bekleme dönemi bitti. Satışları canlandırma zamanı" dedi. 2.7 milyar dolarlık Seapearl Projesi'nin yüzde 60'ının Katarlı ortaklarına ait olduğunu hatırlatan Kuzu, "Projenin birinci etabında yaşam Temmuz 2017'de başlayacak. Projedeki oteli Jumeirah işletecek" dedi.



DÜNYA KUPASI STADYUMU 2020'DE BİTİYOR

Katar'da bu yılın başlarında aldıkları stadyum projesine de değinen Murat Gigin, "2022'de Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası için planlanan statlardan birini yerel ortak Al Jaber Engineering'le birlikte üstlendik. 343 milyon dolarlık proje, 2020'de tamamlanacak" dedi. Tekfen'in daha önce İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ve Bakü Olimpiyat Stadı'nı da yaptığını hatırlatan Gigin,"3'üncü stadyum projemizi Katar'da gerçekleştirmiş olacağız. 40 bin kişilik Al Thumama Stadı'nda çeyrek final aşamasına kadar gerçekleşecek karşılaşmalar oynanacak. Stat Katar'da 'Gahfiya' denilen şapkayı anımsatacak şekilde tasarlandı. Tamamen kapalı ve soğutmalı şekilde inşa edilecek" diye konuştu.







YATIRIM FIRSATLARI DOHA'DA MASAYA YATIRILDI



TÜRKİYE'DE VAR OLMAK İSTİYORUZ

Sabah, Daily Sabah ve aHaber'in sponsor olduğu Expo Turkey by Qatar Fuarı'nda Türkiye ile Katar arasındaki işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Türkiye-Katar Business Summit Toplantısı'nda SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde düzenlenen oturum Türk ve Katarlı işadamlarını bir araya getirdi. Oturumun açılışında konuşan Şeref Oğuz, Türkiye ile Katar'ın siyasi ve kültürel anlamdaki yakın işbirliğinin yatırım fırsatlarını da beraberinde getirdiğinin altını çizdi.



ARACI OLACAĞIZ

Türkiye'de Abank'ı satın alan Katarlı Commercial Bank'ın CEO'su Josef Abraham oturumda yaptığı konuşmada, Katar'ın ekonomisini çeşitlendirmeye çalıştığını belirterek, Türk işadamları için ülkede büyük fırsatlar olduğuna dikkat çekti. Abraham, "Türkiye'de ve Türk ekonomisinde var olmak istiyoruz. Dünya listesinin ön sıralarında olan bu ekonomide varolmamız gerekiyor. Türkiye'de Katar'ın ihtiyaçlarını karşılayacak bir potansiyel var. Türkiye için de Katar büyük fırsat" dedi. Abraham, Türk ekonomisi büyüdükçe gerekli finansmanı sağlayacaklarını belirtirken, Türk ve Katarlı işadamları arasındaki ilişkide aracı olacaklarını anlattı.



CAZİBE ARTIYOR

Katar'da iş yapan en büyük taahhüt firmalarından biri olan Tekfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Birgili de, inşaat, tarım ve enerji sektöründe yatırım fırsatlarına baktıklarını belirtti.

Katar piyasasına yeni girecek iş dünyasına tavsiyelerde de bulunan Birgili, şöyle konuştu: "Yeni gelenler burada sıcak bir 'hoşgeldin'e hazır olsunlar. Biz kendimizi hiç yabancı ülkede gibi hissetmedik. Kuralları bizden sıkı ama bu kurumsal yatırımlar için sorun değil. Her eline çantayı alıp gelene iş verilmiyor. Kurumsal yapısı olan firmalar hoş karşılanacaklardır."





Oturumun ardından SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, GYODER Başkanı Aziz Torun ve diğer katılımcılara plaket sundu.



GYODER Başkanı Aziz Torun ise Katar'ın kişi başı milli gelirinin 100 bin doları aştığını hatırlatarak, ülkenin işadamlarını Türkiye'de yatırıma davet etti. Torun, "Gayrimenkul konusunda yatırım yapılabilecek bir ülkeyiz. KDV istisnası ve vatandaşlık hakkı verilmesi cazibeyi artırıyor" dedi.