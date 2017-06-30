Erzincan’ın Kemaliye ilçesi turizm beldesi olma yolunda ilerliyor. Hafta sonu Karanlık Kanyon’da “Sırat on Fırat” kablo hattından “Basejump” etkinliği yapıldı. Etkinliğe Gümrük Bakanı Tüfenkci de katıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'da "Sırat on Fırat" kablo hattından "Basejump" etkinliğinin başlamasını bekliyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikteyiz. Teknede validen belediye başkanına Kemaliyeli işadamlarından siyasetçilere kadar pek çok isim var.

Bu tarz etkinlikler merkez nüfusu 2.000 dolayında olan Kemaliye'ye turizm hareketliliği getirmiş. Bakan Tüfenkci ile sohbet ediyoruz.







PANSİYONCULUK TEŞVİKİ

2006'da Erzincan, Malatya, Elazığ, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan "Yukarı Fırat Havzası Kültür ve Turizm Bölgesi" projesi başlatılmıştı. Bu proje hatırlatıldığında Bakan Tüfenkci, "Bu projeyi canlandırmak için çalışmaya başlayalım. Söz konusu illerin valileriyle bir toplantı yapıp, yola koyulalım.

Divriği'den Kemah'a, Battalgazi ve Arapgir'den Kemaliye'ye, Harput'a uzanan bölgeyi turizm için birlikte düşünmek lazım" dedi.

Eski ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan da Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı'nı (KEMAV) kurdukları ilk günleri hatırlayarak, şöyle konuştu: "KEMAV'ı 2003'te kurduk. 2004'te Kemaliye'de kültür turları ve doğa sporları için harekete geçtik. İlçemizdeki binaları tescil ettirip, halkı ikna yoluyla restorasyona giriştik. Halkı ikna için Safranbolu ve Beypazarı'na turlar düzenleyip, oralarda ortaya çıkan turizm potansiyelini görmelerini sağladık. Doğa sporları etkinliklerinin ilk yaygınlaştığı günlerde ilçede yeterli konaklama tesisi yoktu. Ev pansiyonculuğunu teşvik etmek için kadınlara, 'Evinin bir odasını misafirlerimize açana birer nevresim hediye edeceğim, KEMAV'dan oda başına 20 lira ödeyeceğim' dedim. Bu uygulama Kemaliye'de ev pansiyonculuğuna kapı açtı."



TURİZM GEÇİM KAYNAĞI

2005'te Kemaliye'yi bölgenin turizm destinasyonları arasına aldırdıklarını anlatan Aktan, "Turizm, ilçemizin bir numaralı geçim kaynağına dönüştü" dedi.







DÜNYANIN EN YÜKSEĞİ OLACAK

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı İsmail Yücel, "Yükseklik 500 metrenin biraz üzerinde. Atlama tam orta noktadan gerçekleşecek. Sporcu, 150 metre kadar serbest düşüş gösterisi yapacak, sonra paraşütünü açacak" dedi. KEMAV Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Karanlık Kanyon turu sırasında Bakan Bülent Tüfenkci'ye son durum bilgisi aktardı: "Sayın Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanlığı döneminde Kemaliye'ye gelmiş, "Sırat on Fırat" adlı asma yürüyüş köprüsü projesine destek vermişti. Sayın Yılmaz'ın desteği sayesinde proje ihalesi gerçekleşmişti. Köprü, 510 metre ile dünyanın en yükseği olacak."







KEMALİYE'DE TİRYAKİYİ SİGARADAN KURTARDI

AĞTEKS'in patronu, İstanbul Sanayi Odası meclis üyesi, Tekstil Makina ve Aksesuvar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Başkanvekili Mehmet Ağrikli, TÜBİTAK bünyesindeki Teydeb'in yürütme kurulunda görev aldığı bir yıllık "hakkı huzur" ücretini biriktirdi. Biriken para 10 bin lirayı bulunca, günde 3 paket sigara içtiği günleri, o illetten terapiyle kurtulduğunu anımsadı: "10 bin lirayı doğup büyüdüğüm ilçem Kemaliye'deki tiryakileri de sigara illetinden kurtarmak için harcayacağım. İstanbul'dan terapi uzmanları götürdük, 2 günlük terapi seanslarına 45 kişi katıldı. Seansların sonunda 35 kişi sigarayı bıraktı. Bu benim kişisel küçük bir sosyal sorumluluk projemdi. Sonuç alabildiğimize çok sevindim."



