VW’yi global oyuncu haline getiren Dr. Ferdinand Piech, kısa bir süre önce hisselerini sattı. Böylece VW’de Piech dönemi kapandı. Dr. Piech, Beetle’ın tasarımcısı ve VW’nin kurucusu Ferdinand Porsche’n torunu

Dizel skandalı nedeniyle zor günler geçiren yüksek tazminatlar ve davalarla uğraşan Alman Otomotiv devi Volkswagen'de sessiz sedasız bir dönem kapandı. Efsane Beetle (Tospağa) modelinin tasarımcısı ve Volkswagen'in kurucusu Ferdinand Porsche'in torunu olan Dr. Ferdinand Piech, kısa süre önce hisselerini sattı. VW'nin yarısına sahip Porsche SE'deki Denetim Kurulu Başkanlığı'nı da bıraktı. Böylece VW'deki 20 yıllık Dr. Piech dönemi sona erdi.







Dr. Piech'in Porsche'deki yüzde 14.7 hissesini kardeşi Hans Michel Piech'e sattığı bildirildi. Böylece 75 yaşındaki Hans Michel Piech'n, kendi hisseleriyle birlikte Porsche'de sahip olduğu hisse yüzde 25.1'e yükseldi.



EMİSYON SKANDALI BARDAĞI TAŞIRDI

Hisselerinin satışını gerçekleştiren Dr. Piech'in bu kararının altında ailevi sorunların yattığı düşünülüyor. Dr. Piech, ilk ayrılık sinyalini dizel skandalından 5 ay önce 2015'te VW Grup Başkanlığı'ndan ayrılarak verdi. Dr. Piech'in istifasında kuzeni Wolfgang Porsche'nin büyük rolü olduğu konuşuluyor. Akrabalarına göre Dr. Piech, istifa sonrası daha küskün hale geldi.

Ancak Dr. Piech ile aile arasında bardağı taşıran son damla emisyon skandalı sonrasında yaşandı. Dr. Piech, VW yöneticilerinin bu skandaldan haberdar olduğunu itham etti. İthamda bulunduğu yöneticiler arasında kuzeni Wolfgang Porsche de vardı.

Geçen ay 80 yaşına giren Dr. Piech'in kağıt üzerinde şirketle ilişkisi kalmadı gibi görünüyor. Ancak, hisselerini sattığı avukat kardeşi aracılığıyla şirketle bağını devam ettirip ettirmeyeceği bilinmiyor.







VW'Yİ GLOBAL OYUNCU YAPTI

Ferdinand Porsche'nin kızı Louis ile Anton Piech'in oğlu Ferdinand Piech 1938'de dünyaya geldi. Genç bir mühendis olarak kariyerine Porsche'de başlayan Piech, teknik idari müdürlük görevine kadar yükseldi. Porsche'nin uzun süreli ilk Le Mans galibiyetlerini alan ekibin başındaydı. Ancak, şirketi iflasa sürüklediği söylenerek işten çıkarıldı. Ferry Porsche ve Piech'in annesi Louise Piech'in başını çektiği aile büyükleri, şirketin aile dışından profesyoneller tarafından yönetilmesi kararı aldı. İşsiz kalan Piech, kendisine başka bir yol çizdi. O dönem Volkswagen Grubu'nun kontrolünde olmayan Audi'de çalışmaya başladı.

Audi'de büyük başarılara imza attı. 1988'de yönetim kurulu başkanlığına kadar yükseldi. Beş yıl sonra ana şirket Volkswagen'in başkanı oldu. 2015'te bu görevinden istifa etti. Ancak, Dr. Piech, Volkswagen Grubu'nu global bir oyuncu haline getiren isim olarak kaldı.



SERT YÖNETİM ŞEKLİ ELEŞTİRİLDİ

Sert bir mizaca sahip Dr. Piech, kariyeri boyunca çeşitli konularda eleştirilere hedef oldu. Uzlaşmaya dayanmayan yönetim şekli, etrafına korku salması, eleştiriye kapalı olması ile nam saldı.







KUZENİNİN EŞİNİ ELİNDEN ALDI

Dr. Piech ile aile arasında yaşanan sorunlar uzun yıllardır devam ediyor. Ailede otomotiv firması yönetmeyi bilen tek kişi olmanın da verdiği güç ve kibir Piech'in aile ile arasının açılmasına neden oldu. Sadece iş değil gönül işleri de aile ile ilişkilerinde sorun yarattı. Piech, kuzeni Gerd Porsche'nin eşini de elinden almıştı.