Dünya lükse doymuyor

İlk altı ayda rekor satışlara imza atan lüks markalar yedinci kez dünya rekoruna hazırlanıyor. BMW, Mercedes-Benz ve Porsche’nin performansında Çin’in payı var

2017'ye hızlı bir başlangıç yapan lüks Alman otomobil markaları, ilk altı ayda rekor satışlara imza attı. Audi dışında, BMW, Mercedes-Benz, Porsche'nin global satışlarında yüksek oranlı artışlar görüldü. Son 6 yıldır rekor üzerine rekor kıran lüks markaların, yıl sonunda yedinci kez dünya rekoruna imza atmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Lüks Alman markalarının rekor satışlara ulaşmasındaki en büyük neden ise Çin pazarındaki performansları.



MERCEDES-BENZ LİDERLİĞİ SEVDİ

İlk altı ayda dünyada en çok satan lüks otomobl markası Mercedes-Benz oldu. Global satışları yüzde 13.7 gibi yüksek oranda arttı. Toplam satışlar 1 milyon 144 bin adete yükseldi. Geçen yıl sonunda liderliği BMW'den alan Mercedes-Benz, ilk altı ayda aradaki farkı 106 bin adete çıkardı. Çin, Mercedes-Benz'in en büyük pazarı 292 bin adetle Çin oldu. Çin'de yüzde 34.5 büyüme ile rekor kıran Alman marka, ABD'de 161 bin 960 adet, ana vatanı Almanya'da ise 151 bin 790 adet satış gerçekleştirdi. Alman lüks otomobil markası BMW'nin satışları yüzde 5.2 artışla 1 milyon 38 bin adete yükseldi. MINI ve Rolls Royce markalarını bünyesinde bulunduran BMW Grubu'nun satışları ise yüzde 5 arttı. Toplam satışlar 1 milyon 220 bine yükseldi. MINI'nın satışları yüzde 3.6 artarken, Rolls- Royce satışlarında yüzde 6.5 düşüş yaşandı.



TÜRKİYE'DE İŞLER KARIŞTI

İlk altı ayda Türkiye'de lüks otomobil pazarının lideri 10 bin 517 adetle Mercedes- Benz oldu. 2016'da liderlik koltuğunu kaybeden son 5 yılın birincisi BMW, üçüncü sıraya geriledi. Audi 8 bin 573 adetle ikinciliğe çıkarken, 6 bin 916 adetle BMW üçüncü oldu.



ÇİN'DE % 18 BÜYÜDÜ

Porsche'nin global satışları ilk altı ayda yüzde 7 artışla 126 bin 497 adetle rekor seviyeye çıktı. Porsche'nin en büyük pazarı Çin'deki satışları yüzde 18 gibi yüksek oranda artarak 35 bin 864 adete ulaştı. Altı ayda Audi'nin global satışları yüzde 4.7 düşüşle 908 bin 950 adete geriledi. Markanın en büyük kan kaybı Çin'de yaşandı. Çin'deki satışları yüzde 12.2, Almanya'daki satışları ise yüzde 1.4 düştü.